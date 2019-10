Ilona Staller ‘Cicciolina’: trovato un grammo di eroina in casa di suo figlio, ma non solo… infatti, i carabinieri avrebbero rinvenuto anche circa due chili di marijuana

Il figlio di Ilona Staller, in arte Cicciolina, potrebbe finire nei guai per la scoperta ad opera delle forze dell’ordine in casa sua. Secondo quanto riporta ‘Il Messaggero’, nell’appartamento di Ludwig Koons sarebbe stato ritrovato un grammo di eroina con un bilancino di precisione. Il ragazzo avrebbe dichiarato di non sapere niente di come sia finito in casa sua. Tuttavia, sembra che i carabinieri non gli abbiano creduto. Nell’abitazione di Ludwig, a Roma Nord, sarebbero stati rinvenuti anche due chili di marijuana e 4mila euro in contanti, appartenenti a tre ragazzi – suoi affittuari – originari del Gambia. Una vicenda dolorosa per Ilona Staller che ultimamente è stata anche ospite di Barbara D’Urso nel suo programma, Live.

Ilona Staller, il figlio di Cicciolina nei guai: trovato un grammo di eroina in casa

Per ora, Ludwig ha smentito tutto. Come detto, ha dichiarato alle forze dell’ordine di essere ignaro di tutto. I carabinieri stavano semplicemente svolgendo dei controlli nella zona che circoscrive il suo appartamento. Secondo le notizie riportate, avrebbero fermato il ragazzo per un semplice controllo, ma vedendolo nervoso hanno voluto vederci chiaro e si sono fatti accompagnare a casa sua. E’ lì che è avvenuta la scoperta. Un grammo di eroina e circa due chili di marijuana in una valigia. I ragazzi sono stati presi alla sprovvista: i carabinieri sono piombati in casa mentre loro dormivano e per questo, probabilmente, non hanno avuto il tempo di nascondere alcunché. Stando alle ultime notizie sulla vicenda, Koons sarebbe stato soltanto denunciato per detenzione di sostanza stupefacente e non per spaccio.

Nel momento in cui si è verificato l’episodio, anche Ilona è arrivata nell’appartamento di suo figlio incredula di tutto quello che stava succedendo. Insomma, una vicenda che ha dell’incredibile e possiamo immaginare che, da mamma, sia stato un brutto colpo per lei. Come reagirà adesso? Ci saranno sue dichiarazioni prossimamente. Beh, non possiamo saperlo. Ma staremo a vedere!