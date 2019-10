Verissimo, Iva Zanicchi racconta della sua vita privata, ma scatta subito la gaffe con Silvia Toffanin.

La straordinaria Iva Zanicchi arriva oggi, 19 ottobre, nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo. La cantante, con le sue intramontabili canzoni, si siederà nello studio del talk pomeridiano di Canale 5 e si racconterà. Guidati dalla Toffanin scopriremo così alcuni lati sconosciuti della cantante che, senza filtri si racconta.

Verissimo, la gaffe di Silvia Toffanin con Iva Zanicchi

Appena entra Iva Zanicchi canta una canzone e spiega che questo studio di Verissimo è molto caro a lei perché aveva già anche registrato molte puntate di Ok Il Prezzo è Giusto. “Hai visto? Mi sono messa in tiro per te ho anche messo un vestito elegante, ha uno spacco, ma cerco di non far vedere le gambe”. Silvia così fa una battuta: “Cerchi di non far vedere la tua farfallina” dichiara la Toffanin riferendosi al tatuaggio di Belen, ma subito si accorge del pubblico che ride per il doppio senso: “Ma no il tatuaggio”. La Zanicchi dichiara: “Ormai è un aquilone”.

Iva Zanicchi e il padre: il ricordo a Verissimo

L’intervista poi parte dalla nascita della Zanicchi: “Non ero bella e non mi volevano perché mio padre cercava disperatamente il maschio per l’eredità. Per tre giorni non mi ha voluto vedere”. Il rapporto col padre poi è migliorato e c’è stato un amore follissimo: “Io quando è tornato dalla guerra non lo avevo nemmeno riconosciuto, poi quando una sera mi ha dato una bustina di zucchero da leccare ho capito che era lui, mio padre”. Parlando poi della mamma Iva ricorda che lei non era potuta andare con lei alla prima Comunione: “Non aveva il vestito buono, ma il bello è la grinta e la voglia di fare che i miei genitori avevano e facendo sacrifici ovunque ci hanno dato tutto il possibile”.