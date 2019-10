Juventus Bologna diretta streaming gratis in TV – No Rojadirecta: le squadre scenderanno in campo sabato 19 ottobre alle 20:45

Sabato di calcio. Torna la serie A dopo una lunga sosta nazionali che sembrava non terminare più. Allo Stadium di Torino arriva il Bologna di Mihajlovic per inaugurare l’ottava giornata di Serie A.

Per la formazione di Sarri questa sfida è fondamentale perchè significherebbe mantenere il posto da capolista conquistato con la vittoria dell’ultima giornata contro l’Inter di Antonio Conte.

Il Bologna, invece, non vince da 4 giornate (2 pareggi e 2 sconfitte).

La Juventus potrebbe scendere in campo con i soliti 11. Cuadrado e Alex Sandro, Bonucci e De Ligt coppia centrale. A centrocampo Pjanic, Khedira e Matuidi. Dubbio tra Bernardeschi e Ramsey alle spalle di Higuain e Cristiano Ronaldo. Probabile presenza di Buffon in porta.

Nel Bologna potrebbero essere schierati Mbaye e Krejci come esterni difensivi, la coppia Poli-Svanberg in mezzo al campo e Palacio davanti che dovrebbe essere sostenuto dal trio Orsolini, Soriano e Sansone.

Juventus Bologna diretta streaming gratis in TV – No Rojadirecta

La partita in questione potrà essere seguita solo ed esclusivamente sulla piattaforma streaming di DAZN, che potrai scaricare in maniera del tutto gratuita sia su smartphone che su tablet, senza ovviamente dimenticare le smart TV.

L’appuntamento è alle ore 20:45 del 19 ottobre ed attenzione anche al post partita, con tanti contenuti esclusivi tutti da gustarsi.

La piattaforma DAZN è gratis per un mese intero. Dopo 30 giorni poi si potrà decidere se continuare ad usufruire del servizio. Un’occasione da sfruttare ad ogni costo solo su DAZN.

Probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Ronaldo. ALL. Sarri.

A DISP.: Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Demiral, Danilo, Bentancur, Rabiot, Emre Can, Ramsey, Dybala.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Krejci; Svanberg, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. ALL.: Mihajlovic.

A DISP.: Da Costa, Sarr, Bani, Paz, Corbo, Schouten, Dzemaili, Santander, Skov Olsen.

ARBITRO: Irrati di Pistoia.

