Mahmood, la foto scatena i commenti dei fan: cos’ha fatto all’orecchio? Pioggia di battute sul ‘particolare’ dettaglio che non è affatto passato inosservato.

Mahmood è senza dubbio uno dei cantanti del momento. Il suo brano ‘Soldi’, con cui ha vinto l’ultima edizione del Festival di Sanremo, continua a spopolare, e ha ottenuto numeri davvero da record. Una soddisfazione incredibile per il cantante di origine egiziana, che sta vivendo un momento d’oro dal punto di vista professionale. Un mese e mezzo fa ha fatto preoccupare tutti per un incidente in barca reso noto dal settimanale Chi, ma fortunatamente, come lui stesso ha fatto sapere su Instagram, non si è trattato di una cosa grave, perciò il cantante è tornato subito al lavoro, in vista del prossimo Tour in giro per l‘Europa, del quale parlerà probabilmente nella puntata di Verissimo. Sempre abbastanza attivo anche sui social, qualche giorno fa Mahmood ha pubblicato uno scatto che ha scatenato i commenti dei fan per un particolare dettaglio sul suo orecchio: ecco cos’è successo.

Mahmood, il dettaglio sull’orecchio scatena i fan: pioggia di commenti

Mahmood è molto attivo sui social, e condivide con i fan tutte le più importanti notizie che riguardano il suo lavoro, ma anche alcuni momenti personali, facendo magari dei selfie che lo ritraggono nella sua vita di tutti i giorni. E’ stata proprio una di queste foto a scatenare poco fa i commenti e le battute dei fan. Il cantante ha postato su Instagram un suo selfie, mostrando un dettaglio molto ‘particolare’ sul suo orecchio.

Oltre all’espressione un po’ ‘imbronciata’, il cantante ha sconvolto tutti per il ‘gioiello’ che ha sull’orecchio, ovvero un lingotto d’oro proprio a forma di orecchio, con tanto di piercing. Un oggetto davvero unico nel suo genere, che ha scatenato l’ilarità dei followers nei commenti, oltre un migliaio. La battuta più gettonata è che quello sia l’orecchio dei fan quando ascoltano la musica del cantante.