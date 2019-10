Mahmood, Verissimo: “Ho fatto una sorpresa a mia madre”

Verissimo, Mahmood si racconta ai microfoni di Silvia Toffanin.

Ha trionfato al Festival di Sanremo 2019. Si è classificato primo a Sanremo Giovani e ha persino vinto davanti a Il Volo e Ultimo nella kermesse vera e propria. Stiamo parlando di Mahmood che con la sua canzone, Soldi, ha conquistato il pubblico di tutto il mondo, compreso quello dell’Eurovision Song Contest. Oggi Alessandro si racconta nello studio di Verissimo e, insieme a Silvia Toffanin, scopriremo alcuni lati del suo carattere e della sua vita che, ad oggi ancora non conoscevamo.

Mahmood: “Ho fatto una sorpresa a mia mamma”.

Il giovanissimo cantante, che in un anno ha visto cambiare la sua vita, entra in studio a Verissimo e canta la sua ultima hit, Barrio. Silvia chiede subito cosa pensa la mamma Anna di questo successo: “È molto felice, mi aiuta a gestire questo mondo che è anche complicato, vivevamo insieme ora sto cercando casa e le ho preparato una bella sorpresa. Prima che uscissero le date del tour europeo, siccome mia mamma non è mai stata a Londra e ci voleva andare le ho comprato i biglietti in concomitanza con il mio primo concerto lì”.

Barrio: c’è sempre qualcosa di me nelle canzoni

In ogni brano di Mahmood c’è qualcosa di suo e della sua vita: “Parlo di un amore tra due zone diverse di una città. Barrio parla in modo universale magari di un amore tra due culture o religioni diverse”. Silvia sottolinea come lui si guardi sempre molto dentro e Alessandro conferma, ma poi ammette che getta ogni suo sentimento sulla carta: “Scrivo canzoni a tutte le ore”.

Mahmood a Strasburgo per rappresentare la nuova generazione

Mahmood andrà poi nei prossimi giorni a Strasburgo a rappresentare l’Italia: “Voglio rappresentare la nostra generazione, sia per cause sociali che climatiche, integrazione… questa cosa mi fa molto piacere. Mi sento molto onorato e spero di essere all’altezza. Poi il giorno dopo da Zurigo parte il tour”.