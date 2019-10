Volete conoscere il segreto per avere la pancia piatta? Scopriamo insieme le cause e i possibili rimedi alimentari contro il gonfiore addominale.

Chi di noi, guardandosi allo specchio, non vorrebbe sempre vedersi al top, con un addome scolpito e in perfetta forma? Le donne in particolare, ma anche gli uomini, ambiscono a quella che tutti definiscono ‘la pancia piatta’, ovvero desiderano avere l’addome sgonfio, per poter sfoggiare un fisico asciutto e una forma invidiabile. Ma arrivare a questo risultato non è sempre semplice, perché richiede tanto impegno nell’alimentazione e nello stile di vita. E allora proviamo a scoprire insieme il segreto per raggiungere questo obiettivo attraverso la sana alimentazione e un giusto stile di vita.

Addome piatto: tutte le possibili cause contro il gonfiore

La pancia gonfia è sicuramente una piaga che colpisce donne e uomini di ogni età. Questa caratteristica può avere davvero molteplici cause, tutte diverse tra loro, per cui è sempre importante rivolgersi a un medico per capire da cosa deriva. Tra le motivazioni più comuni ci sono certamente l’alimentazione sbagliata, la scarsa abitudine a bere e a drenarsi, lo stress e in alcuni casi anche la presenza di un’intolleranza alimentare. Quando le cause del gonfiore non sono ‘patologiche’, è possibile ridurlo già con una diversa alimentazione, basata su prodotti che aiutano la digestione e il funzionamento intestinale, in modo da ridurre meteorismo e stitichezza, e da alimenti che favoriscono il drenaggio.

Pancia piatta, il segreto sta nell’alimentazione: ecco cosa mangiare e cosa evitare

Tra i cibi più consigliati per prevenire e combattere il gonfiore addominale, ci sono certamente ortaggi e verdure, in particolare il finocchio, che svolge una funzione depurativa e diuretica, e gli asparagi, che aiutano a evitare la formazione di gas intestinale. Importante anche mangiare la frutta, come la mela, il pompelmo, la papaya, il kiwi e l’ananas, che aiutano, in modi diversi, il funzionamento dell’intestino e l’espulsione dei liquidi e del grasso in eccesso. La dieta che favorisce la pancia piatta deve essere anche ricca di fibre e povera di zuccheri, per cui è importante mangiare cereali integrali, che con le loro fibre favoriscono la regolarità intestinale, così come lo yogurt bianco, ricco di fermenti lattici vivi che riequilibrano la flora intestinale.

Può aiutare sicuramente anche l’utilizzo di alcune spezie, come lo zafferano o lo zenzero, che possono sostituire il sale e inoltre contengono degli enzimi in grado di stimolare la digestione e prevenire la formazione di gas intestinale. Ma la cosa più importante da fare per avere sempre una pancia sgonfia, è bere tanto, dall’acqua alle tisane drenanti, che aiutano a combattere la ritenzione idrica. Assolutamente da evitare invece i fritti, le bevande zuccherate e gassate, i cibi grassi e fermentati, nonché le gomme da masticare, che favoriscono la formazione di aria nell’addome.