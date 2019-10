Paolo Bonolis è stato duramente preso di mira su Instagram: quel ‘particolare’ gesto che il conduttore romano ha compiuto non è piaciuta, ecco i dettagli.

È, senza alcun dubbio, uno dei conduttori più amati delle televisione italiana. Paolo Bonolis, con la sua ilarità, simpatia e battuta sempre pronta, riscuote un successo davvero spropositato. Non a caso, tutti i suoi programmi si dimostrano essere sempre una vera e propria certezza per l’azienda di Berlusconi. Nonostante adesso stia riscaldando i motori per la nuova edizione di Avanti un Altro, il conduttore romano non è stato affatto fermo in questi mesi. Ha, infatti, lavorato davvero sodo alla scrittura del suo libro. Uscito, tra l’altro, in tutte le librerie nei giorni scorsi. Tuttavia, è proprio per questo motivo che, in un recente video pubblicato da sua moglie su Instagram, che il buon Bonolis è stato letteralmente preso di mira. ‘Complice’ sarebbe stato un gesto compiuto, molto probabilmente, involontariamente. Ecco di che cosa parliamo.

Paolo Bonolis preso di mira: il gesto che ha fatto infuriare i suoi fan

Insieme a sua moglie Sonia Bruganelli, Paolo Bonolis sarà uno degli ospiti della puntata di Verissimo che andrà in onda oggi, sabato 19 Ottobre. Parlerà, senza alcun dubbio, della sua nuova stagione televisiva. Che, secondo i Palinsesti Mediaset, prenderà inizio all’anno nuovo con Avanti un Altro. Ma non solo. Perché, come dicevamo precedentemente, in questi giorni è uscito in tutte le librerie il suo libro. Che, nonostante il poco tempo, sembra riscuotere un successo davvero pazzesco. E lo saranno, senza alcun dubbio, anche le tappe del suo tour in alcune città italiane. Ecco. A proposito di questo, per ufficializzare tutti i luoghi dove Paolo sarà presente per promuovere il suo libro, sua moglie ha pubblicato un video su Instagram. Ebbene. È proprio in seguito a questo che il buon Bonolis è stata duramente preso di mira da alcuni suoi sostenitori. Diamoci un’occhiata:

Ci avete fatto caso anche voi? Beh, Paolo, in suddetto video, ha i piedi appoggiati alla scrivania. Ecco sarebbe proprio questo che non è assolutamente passato inosservato e, di conseguenza, piaciuto ai suoi fan. Che prontamente l’hanno criticato: