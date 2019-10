Per la prima puntata di Tu si Que Vales, Rudy Zerbi è stato protagonista di una vera e propria partenza con il botto: cosa è accaduto.

Finalmente la nuova edizione di Tu si que Vales è iniziata. Proprio in questi istanti, infatti, sta andando in onda la prima puntata di questa nuova e strepitosa stagione. Ebbene. Cosa sarà accaduto in questi pochi minuti di messa in onda? Beh, davvero di tutto. Ancora una volta, il cast al completo dello show di Canale 5 ha regalato dei momenti davvero comici. Il protagonista? Semplice: Rudy Zerbi. Il professore di Amici, infatti, è stato protagonista di una partenza davvero col ‘botto’. Tanto che sia Maria De Filippi che Teo Mammuccari sono stati costretti a lasciare il loro posto da giurati. Ma ecco cosa è accaduto nel minimo dettaglio.

Rudy Zerbi a Tu si Que Vales, partenza col ‘botto’ per lui: cos’è accaduto

Ha tutte le carte in regola per dimostrarsi una puntata davvero imperdibile. In primis, per la presenza di Sabrina Ferilli. Dopo l’addio di Iva Zanicchi, l’attrice romana ha preso il suo posto. Ma non solo. Perché, seppure sia iniziato da pochissimi istanti, la prima puntata di Tu si que Vales ha già regalato dei momenti davvero imperdibili. Non può passare, infatti, assolutamente inosservato il divertente episodio di cui è stato protagonista Rudy Zerbi. Ebbene si. Non è nemmeno iniziato la nuova stagione dello show che il professore di Amici è stato al centro di un ‘crudele’ scherzo organizzato dai suoi compagni. Procediamo con ordine. E cerchiamo di capire cos’è accaduto. Appena presentata Sabrina, prende parole Gerry Scotti che, in collegamento con Tip e Tap da New York, ha voluto dimostrare quanto gli ex concorrenti del programma fossero bravi ad inviare ‘segnali’ nonostante la lontananza. Ecco. È proprio in questo momento che, dopo aver fatto l’esperimento su Maria De Filippi, è il turno di Rudy. Che è stato vittima di un piccolo ‘petardo’ esploso dinanzi ai suoi piedi.