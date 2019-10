Sabrina Ferilli è stata la protagonista di un vero e proprio dramma: per circa cinque anni è stata perseguitata da uno stalker, ecco i dettagli.

Da questa sera la bella Sabrina Ferilli sarà alla prese con Tu si Que Vales. Ebbene si. Dopo Iva Zanicchi, sarà proprio l’attrice romana a rivestire il ruolo di ‘giudice popolare’. Tuttavia, se questa è una notizia che la entusiasma alla grande, nei mesi scorsi, la Ferilli non ha vissuto un periodo facile. Sabrina, come raccontato in prima persona, è stata protagonista di un vero e proprio dramma. Ovvero? Semplice. L’attrice romana è stata perseguitata da uno stalker. Che, come riportato dal Corriere della Sera, sarebbe un uomo sui sessant’anni. Quello che inizialmente sembrava un fan e niente più, oggi si è trasformato essere molto di più. Inevitabile, quindi, per la bella Ferilli recarsi alla Procura di Roma. Ed, ovviamente, sporgere denuncia. Ora l’uomo, che non ha mai avuto manifestazioni di violenza fisica nei confronti della Ferilli, rischia una misura restrittiva.

Sabrina Ferilli, il dramma di cui è stata protagonista

Non sono stati affatto degli anni facili per Sabrina Ferilli. Come testimoniata da lei stessa, per circa cinque anni l’attrice romana è stata vittima di stalking. Ecco le sue parole alla Procura di Roma: “Mi segue ovunque, ormai lo trovo sotto casa, mi perseguita con lettere e regali. C’è sempre, me lo trovo davanti in continuazione. Mi aspetta sotto casa, compare quando prendo l’auto o passeggio”. Ecco. L’uomo in questione che, stando a quanto si apprende sul web, avrebbe sui sessant’anni, ha letteralmente perseguitato l’attrice romana. Fortunatamente, nonostante gli anni, l’incubo è finito. Perché, soltanto nei mesi scorsi, è arrivata la denuncia. Grazie ai suoi rapporti lavorativi con il procuratore aggiunto Maria Maonteleone, l’attrice ha avuto il coraggio di quanto accaduto. Tutto è andato per il meglio. Lo stalker è stato identificato. E, soprattutto, condannato ad una misura di restrizione nei confronti dell’attrice.