Temptation Island Vip, Silvia Tirado è stata la protagonista di uno spiacevole episodio social: ecco cos’è accaduto e, soprattutto, il suo duro sfogo.

Silvia Tirado è stata una delle protagoniste della recente edizione di Temptation Island Vip. Insieme al suo fidanzato Gabriele Pippo, la giovane romana ha deciso di mettere alla prova il suo sentimento. Il loro percorso, ammettiamolo, è stato un po’ turbolento. Tanto che, allo scadere dei ventuno giorni canonici, il figlio del comico dapprima era convinto di volerla lasciare, ma, solo dopo, ha voluto concederle un’altra possibilità. Il loro amore, quindi, era davvero molto forte ed ha superato alla grande la dura prova dell’isola delle tentazioni. Tuttavia, a pochi giorni dalla fine della messa in onda del reality di Canale 5, la giovane è stata la protagonista di uno spiacevole episodio social. Ecco cosa è accaduto.

Silvia Tirado di Temptation Island Vip, spiacevole episodio social: cos’è accaduto

Ha davvero fatto ‘disperare’ Gabriele Pippo durante Temptation Island Vip, Silvia Tirado. Il feeling che la giovane romana aveva instaurato all’interno del villaggio con il single Valerio non era affatto passato inosservato al suo compagno. Tanto che, durante il falò di confronto finale, il ragazzo era convinto di volerla lasciare. L’amore, però, è prevalso su ogni caso. È proprio per questo motivo che, come dicevamo precedentemente, il buon Pippo ha deciso di concederle una seconda possibilità. Tuttavia, uscita dal programma, Silvia non ha vissuto dei momenti davvero facili e spensierati. Stando a quanto si apprende dal web e, soprattutto, da quanto si evince dalle sue ultime Instagram Stories, la giovane è stata vittima di insulti razzisti a causa del suo colore delle pelle. Silvia è a tutti gli effetti italiana ed, in particolare, romana. Ma sua madre è dominicana. Quindi, la sua pelle è leggermente più scura. Ecco. È proprio per questo motivo che la giovane è stata protagonista di uno spiacevole episodio social. Contro al quale, pochissime ore fa, ha deciso di rispondere con un duro sfogo su Instagram: