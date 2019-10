Chi è Sonia Bruganelli: età, carriera e vita privata della moglie di Paolo Bonolis; tutto quello che c’è da sapere sulla moglie del noto conduttore.

Lui è uno dei conduttori più amati della tv. Ma sapete chi è la moglie di Paolo Bonolis? Bionda e con gli occhi di ghiaccio, Sonia Bruganelli è sposata con il conduttore dal 2002. Una coppia unitissima: dal loro amore sono nati tre figli: Silvia,Davide e Adele. Ma conosciamo qualcosa in più sulla bellissima consorte di Paolo.

Chi è Sonia Bruganelli: tutto sulla bellissima moglie di Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli è nata a Roma il 20 febbraio del 1974, è laureata in Scienze della Comunicazione ed è la moglie di uno dei più amati conduttori tv di sempre, Paolo Bonolis. I due si sono conosciuti nel 1997 a Tira e Molla e, da allora, non si sono più separati. Nella trasmissione condotta da Paolo, Sonia ha fatto alcune telepromozioni. I due sono convolati a nozze nel 2002: per Bonolis, è stato il secondo matrimonio. Sonia vive a Roma con la sua famiglia, formata da Paolo e dai loro tre figli, Silvia, Davide e Adele.

Sonia lavora come imprenditrice: è la creatrice del marchio Adele Virgi, una linea di abbigliamento per bambini, dal nome della sua figlia minore. Si occupa anche della gestione della SDL2005: la società, fondata con Lucio Presta nel 2005, si occupa dei casting e della produzione di molti programmi televisivi, tra cui Ciao Darwin Avanti un altro. A differenza di Bonolis, poco pratico del mondo social, Sonia ama condividere con i followers i momenti più salienti della sua vita, lavorativa o privata. E, spesso, la donna finisce nel mirino delle critiche del web: più volte le è stata imputata un’eccessiva ostentazione del lusso. Critiche a cui la Bruganelli non ha mai dato troppa importanza: la donna ha sempre utilizzato il suo Instagram come meglio credesse, senza badare ai commenti degli haters. Se volete seguirla, ecco un post pubblicato su suo profilo ufficiale:

Una curiosità: il fratello di Sonia, Marco Bruganelli. è sposato con Claudia Ruggeri, la bellissima e prorompente Miss Claudia del ‘minimondo’ di Avanti Un Altro