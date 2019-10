Sabrina Ferilli a Tu si Que Vales: il vestito è troppo scollato, si abbassa e…

Per la prima puntata di Tu si Que Vales, Sabrina Ferilli ha indossato un vestito davvero troppo scollato: si abbassa in diretta e…

Sabrina Ferilli è la nuova giurata di Tu si que Vales. Dopo l’addio di Iva Zanicchi, la bella attrice romana, per tutta questa nuova edizione dello show di Canale 5, vestirà i panni della ‘giuria popolare’. Insomma, un acquisto davvero pazzesco. Lo testimoniano gli applausi e le urla di acclamazione appena il pubblico in studio ha appreso la grande sorpresa di quest’anno. In effetti, non si poteva avere reazione diversa. Anche perché, ammettiamolo, questa sera Sabrina è davvero incantevole. Con un abito lungo color beige scuro, l’attrice romana ha davvero incantato tutti. Soprattutto un particolare dettaglio. Il vestito in questione, infatti, presenta una scollatura davvero esagerata. Perciò, quando si abbassa..

Tu si que Vales, il vestito di Sabrina Ferilli è scollato: quando si abbassa…

Sapevamo che la nuova edizione di Tu si que Vales sarebbe stata scoppiettante e così è stato. Soprattutto, questo nuovo inizio. Come dicevamo precedentemente, a vestire i panni della giuria popolare, per quest’anno, c’è Sabrina Ferilli. Che, per la prima puntata dello show di Canale 5, ha indossato un abito davvero pazzesco. Ebbene si. Adatto alla situazione, insomma. Con uno spettacolare abito lungo e beige, Sabrina ha lasciato tutti senza parole. La sua bellezza, la sua eleganza sono visibili a tutti, ammettiamolo. Tuttavia, a catturare l’attenzione è un particolare dettaglio di tale vestito. Perché, da come si può chiaramente vedere dalla foto riproposta in basso, l’abito è molto scollato. E perciò, quando la bella attrice romana si abbassa è più che inevitabile si intraveda qualche cosa. Certo, nulla di scandaloso. Ma, da come di può vedere, si intravede chiaramente il reggiseno nero della bella Ferilli. Insomma, un incidente davvero piccante. Chissà, capiterà ancora? Staremo a vedere.