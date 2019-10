Uomini e Donne, Ida e Riccardo si incontrano a Roma: ecco cosa è successo durante la notte passata insieme dalla coppia.

Un tira e molla senza fine, quello della coppia formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due sono tra i protagonisti assoluti del trono Over di Uomini e Donne: la loro burrascosa storia d’amore ha appassionato milioni di fan. E proprio quando sembrava che tutto fosse finito per sempre, arriva una buona notizia per la coppia. Le anticipazioni della prossima puntata del trono Over parlano chiaro: Ida ha deciso di dare un’altra possibilità a Riccardo, uscendo dalla trasmissione con lui. Ma prima di comunicare la decisione, la dama racconta alcuni dettagli del loro incontro a Roma, fuori dalle telecamere. Pare che i due abbiano passato la notte insieme…Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, Ida e Riccardo passano la notte insieme: solo abbracci tra di loro, ma l’amore è tornato

Ida e Riccardi di nuovo insieme? Pare proprio di sì! Nonostante il recente avvicinamento della Platano al cavaliere Armando Incarnato, il suo cuore ancora una volta ha scelto Riccardo. Dalle anticipazioni trapelate sul web sulle prossime puntate, Ida comunicherà a tutti di aver deciso di darà una nuova chance al suo ex. La decisione è maturata dopo un incontro avvenuto tra i due a Roma, all’esterno della trasmissione e , quindi, senza telecamere. Stando a quanto emerge dalle anticipazioni, i due hanno dormito insieme. Ma Ida precisa che ci sono stati solo degli abbracci e, durante la notte, si sono tenuti per mano. Un’immagine davvero romantica: che si davvero la volta buona per la coppia di ritrovare la felicità insieme? I due hanno provato più volte a separarsi definitivamente, senza mai riuscirci del tutto. E voi, siete contenti del ritorno di fiamma tra Ida e Riccardo?