Elisa Isoardi alcune volte si è presentata con il suo cane Zenit alla conduzione de La Prova del Cuoco: è polemica social, ecco perché.

È una delle novità assolute di questa nuova edizione de La Prova del Cuoco. Ve ne avevamo parlato quest’estate in un nostro articolo, infatti. Elisa Isoardi, per offrire una nuova rubrica al cooking show di Rai Uno, ha pensato ad una cucina ideata per cani. Ebbene si. È proprio questa, infatti, la clamorosa novità che la conduttrice ha deciso di apportare al suo programma. Ma non solo. Perché, come testimoniato in diverse puntata, la bella Elisa è davvero molto legata al suo Zenit, questo è il nome del suo cagnolino. E perciò, in diverse occasioni, si è mostrato dinanzi alla telecamera con lui. Ebbene. È proprio per questo motivo che, su Instagram, è scoppiata una vera e propria polemica. Ma ecco tutto nel dettaglio.

La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi conduce con Zenit: è polemica social

È davvero molto legata a Zenit, Elisa Isoardi. Sul suo profilo Instagram, infatti, la conduttrice è solita condividere deliziose foto con il suo cucciolo di cane. Era più che inevitabile, quindi, che la bella conduttrice volesse condividere con lui anche la nuova stagione de La Prova del Cuoco. Infatti, in diverse puntata è proprio lui a far compagnia alla bella Elisa. Tuttavia, c’è chi non apprezza affatto tale ‘presenza’ all’interno di un programma di cucina. Scatenando, così, su Instagram una vera e propria polemica. Eccon alcuni commenti social:

Ecco. È proprio questo che si legge su Instagram. A detta di alcuni sostenitori di Elisa ed, ovviamente, del programma, non è affatto igenico far stare un cane all’interno di un programma da cucina. Inevitabile la risposta di altri utenti che, per difendere la conduttrice, hanno puntualizzato che è un semplice programma, nulla di più. Invece voi, da che parte state?

Per ulteriori news su Elisa Isoardi –> clicca qui