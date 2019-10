Conoscete proprio tutto di Alessandro Siani? Cosa occorre sapere sull’età, sulla carriera e su quel giorno che decise di annullare il suo spettacolo.

Alessandro Siani sarà uno degli ospiti di questa puntata di Domenica In. Appuntamento che, come rivelato in un nostro recente articolo, sarà davvero imperdibile. Oggi compie gli anni Mara Venier. E, per l’occasione, la conduttrice ha pensato ad una puntata del suo show davvero incredibile. Ricca, ovviamente, di ospiti davvero sorprendenti. Il comico napoletano, come dicevamo, sarà uno di essi. A breve uscirà, in tutte le sale cinematografiche, il suo nuovo film ‘Il giorno più bello del mondo’. Che, senza alcun dubbio, si rivelerà un vero e proprio successo. Ebbene. Conoscete proprio tutto di lui? Siete nell’articolo giusto. Ecco cosa occorre sapere sulla sua età, carriera e di un particolare episodio.

Chi è Alessandro Siani: età, carriera e vita privata

Alessandro Siani, pseudonimo di Alessandro Esposito, è nato a Napoli il 17 Settembre 1975. La sua carriera prestissimo e, soprattutto, con un successo davvero immediato. Non a caso, nel 1995, a solo vent’anni quindi, vince il premio per miglior cabarettista dell’anno. La svolta, però, avviene nella stagione televisiva 1998-1999. Dapprima nel programma ‘Telegaribaldi’ e, poi, sulla rete napoletana ‘Telecapri’, Alessandro inizia la scalata verso il successo. Tanto che, nel 2002 e 2004, approderà anche in Rai accanto a Federica Panicucci e Mara Venier. Ha poi partecipato come inviato speciale allo Stadio San Paolo, a Napoli, per la trasmissione di Rai Due, ‘Quelli che il calcio’. Nel 2007 ha condotto Tribbù con Serena Garitta. E , nel 2009, ha partecipato a Made in Sud. Ma non solo. Il giovane Siani (cognome preso in memoria di Giancarlo Siani, giornalista ucciso dalla camorra nel 1985) è autore di numerosi spettacoli teatrali e film cinematografici di successo. Nonostante sia un personaggio pubblico a tutti gli effetti, si sa davvero ben poco della sua vita privata. Sappiamo, infatti, che è sposato e che ha una splendida figlia.

Spettacoli teatrali e film

Come dicevamo precedentemente, la carriera del comico napoletano è costellato non solo di numerose partecipazioni ai programmi televisivi, ma anche di spettacoli teatrali e film cinematografici. Ne sono davvero numerosi. E tutti, in qualche modo, hanno determinato il successo attuale dell’attore. Si parte dal 2004 quando con ‘Fiesta’, Siani riscuote un clamore davvero esagerato. A cui seguono ‘Tienimi presente’, ‘Per tutti’ e ‘Più di prima’. Ma no solo. Numerosi, infatti, sono anche i suoi film. Ricordiamo: ‘Ti lascio perché ti amo troppo’, ‘Benvenuti al sud’, ‘Benvenuti al Nord’, ‘Il principe abusivo’, ‘Si accettano miracoli’ e ‘Mr Felicità’.

Quel giorno in cui decise di sospendere il suo spettacolo

Era l’anno 2013 quando Alessandro Siani aveva organizzato uno spettacolo di beneficenza per l’area archeologica di Pompei. Un successo, ancora una volta, spropositato. Ma che, tuttavia, non inizierà mai. Perché, stando a quanto si apprende sul web, sarebbero state numerose le persone sedute a godersi lo show senza aver pagato neppure il biglietto. È proprio per questo motivo che Alessandro decise di annullare lo spettacolo. E di devolvere spontaneamente 20.000 euro per la città campana.