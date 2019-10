Astinenza sessuale: cosa succede al corpo di una donna e soprattutto alla vagina?

Fare l’amore con il proprio partner, si sa, è una cosa bellissima. Non ci si risparmia poi anche sul sesso occasionale che, se protetto e con persone di cui ci si fida, può diventare anche piacevole, perchè no. Eppure sarà capitato a tutte noi donne di non avere un partner con cui stare in intimità per lungo tempo. Ricordiamo tutti Izzie Stevens della fortunata serie tv Grey’s Anatomy che dopo mesi di astinenza dichiarava: “Dopo un po’ ti dimentichi di cosa sia e vivi bene uguale”. Beh, più o meno. Già perché non fare sesso per lungo tempo cambia qualcosa all’interno del nostro corpo e della vagina nelle donne.

Cosa succede al corpo della donna se non si fa sesso?

Quando non si ha una attività intima regolare il corpo, soprattutto delle donne, subisce dei cambiamenti. Come si legge su Fanpage, la dottoressa Ginni Mansberg ha spiegato che non fare l’amore per lungo tempo può provare dei fastidi. Come prima cosa, Izzie docet: dopo un po’ che non si ha un’attività sessuale la libido scende. Le donne infatti non sono come gli uomini e provano un’eccitazione anche e soprattutto dal punto di vista mentale, quindi se non c’è nessuno che stimoli questa parte la libido “va in letargo”. In secondo luogo, a livello proprio fisico, l’astinenza dal sesso per una donna può causare problemi di lubrificazione proprio perché la vagina, passateci il termine, “va in pausa” e ricominciare diventa così difficile. Inoltre la lubrificazione è importante non solo per l’atto intimo, ma anche per evitare infezioni al tratto urinario. Inoltre le pareti della vagina durante lunghi periodi di astinenza si assottigliano, essendo un muscolo vanno costantemente allenate. Questo però potete farlo con degli esercizi per il pavimento pelvico. In ultimo non fare l’amore per lungo tempo, purtroppo è vero, aumenta lo stress perché non vengono rilasciati nel nostro corpo determinati ormoni che invece ci aiutano a rimanere più rilassate.

Photo by Imani Clovis on Unsplash