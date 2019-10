Barbara De Rossi è stata protagonista di un vero e proprio dramma subito dopo la sua gravidanza: ecco la malattia di cui ha sofferto.

Insieme a Carlo Conti, Alessandro Siani ed Elena Santarelli, Barbara De Rossi sarà una delle ospiti di questa nuova puntata di Domenica In. Come detto più volte in nostri articoli precedenti, in occasione del suo sessantanovesimo compleanno, la padrona di casa Mara Venier ha pensato a tutto nei minimi dettagli. Inevitabile, quindi, la presenza della De Rossi. Che, senza alcun dubbio, si lascerà ad un’intervista davvero emozionante. Ecco. A tal proposito, sapete che, dopo la gravidanza, l’attrice è stata protagonista di un vero e proprio dramma? Ebbene si. Ma ecco tutto nel minimo dettaglio.

Il dramma di Barbara De Rossi dopo la gravidanza: la malattia di cui ha sofferto

La nascita di un figlio, si sa, è uno degli eventi più belli che la vita possa far vivere a qualsiasi coppia. Lo è stato anche per Barbara De Rossi, senza alcun dubbio. Anche se, però, la nascita della sua piccola Martina, le ha provocato grossi problemi fisici. Per diversi anni, infatti, l’attrice ha sofferto di una grave malattia che le ha fatto vivere un vero e proprio dramma. Stando a quanto si evince dal web, la De Rossi ha sofferto di ipermenorrea, ovvero di un disturbo fisico che le provocava un abbondante flusso durante il periodo delle mestruazioni. Ovviamente, questo aveva un’unica conseguenza: un grosso indebolimento fisico. È proprio per questo motivo che è l’attrice è stata costretta a recarsi da una ginecologa. Che, preso in considerazione la malattia, le ha ‘offerto’ due scelte: cura di progesterone o asportazione dell’utero. Barbara, così, ha scelto la prima opzione. Ed, infatti, per circa 6 anni è stata costretta a seguire rigorosamente questa cura. Che le hanno provocato l’aumento del peso. Infatti, proprio durante la serie televisiva ‘Un ciclone Famiglia’, stando a quanto trapelato, l’attrice aveva diversi chili di troppo rispetto alla sua forma fisica. Per questo, terminato il suo impegno, ha deciso di interrompere la cura e di affidarsi ad una nutrizionista per risolvere, con un’alimentazione sana e corretta, il problema.