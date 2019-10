A quanto ammonta il gettone di presenza per gli ospiti e gli opinionisti dei programmi come Domenica Live?

Resterà per sempre un mistero. Nessuno degli opinionisti di Barbara D’Urso nelle sue trasmissioni dirà mai la verità su quanto prende come gettone di presenza. Eppure negli anni qualche curiosità e dato in più lo abbiamo scoperto. Diversi mesi fa, ad esempio, Lorenzo Crespi ospite a Domenica Live aveva dichiarato che con il gettone che prendeva lì da Barbara per la presenza avrebbe pagato 3 mesi d’affitto. Facile fare i conti: un gettone di presenza a Domenica Live per uno come lui è di circa 900 euro allora? Sempre se vive in una modesta casa da 300 euro al mese come affitto.

Qual è il cachet per gli ospiti e gli opinionisti dei programmi di Barbara D’Urso?

Sono ipotesi, di certo non sappiamo nulla, ma se veramente Lorenzo Crespi prende questa cifra è anche probabile che artisti, attori e cantanti molto più famosi di lui, guadagnino il doppio o più. Nel corso degli anni le indagini, per così dire, sul gettone di presenza nei programmi come Domenica Live è andata avanti. Sempre però riuscendo a rubare solo qualche sporadica informazione qua e là. Diversi anni fa ormai, il settimanale di Alfonso Signorini, Spy, aveva rivelato che Karina Cascella ad ospitata prenderebbe circa 500 euro. Poco (per modo di dire) per via del suo carattere molto irruento. Anna Falchi invece, sempre secondo quanto riportava Spy, vola su cifre ben più alte, mentre Malgioglio, Pierluigi Diaco e altri prenderebbero circa 1000 euro. Salgono invece le cifre invece per ospitare Platinette o Vittorio Sgarbi e si parla di un gettone di presenza di circa 3000 euro a puntata. Il giornalista di Libero, Facci, aveva spiegato poi in un suo articolo che si vociferava anche di 7mila euro per Valeria Marina e circa 12mila per Belen Rodriguez.