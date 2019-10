Live Non è la D’Urso, Pupo fa una domanda ‘intima’ a Barbara D’urso: la risposta della conduttrice spiazza tutti.

Barbara D’Urso come ogni Domenica sera è alle prese con gli ospiti del Format “Live non è la D’Urso“. Proprio questa sera ha un ospite che le sta dando filo da torcere e che sta dividendo in due sia il pubblico a casa che gli opinionisti della serata, il cantante Pupo, che ha fatto alla D’urso una domanda su un argomento molto ‘intimo’: la risposta della conduttrice è da applausi e spiazza tutti.

Barbara D’Urso risponde a Pupo: “Ma che te frega…”

Barbara D’Urso questa sera ha ospitato il cantante Pupo, nome d’arte di Enzo Ghinazzi, l’uomo ha diviso il pubblico per la storia che ha da anni con due donne. L’uomo sostiene infatti di essere ‘poliamoroso‘, ma gli opinionisti non la pensano come lui, e lo hanno accusato di stare commettendo un errore. Non contento Pupo ha continuato a portare avanti le proprie ragioni, scatenando l’ira di Fiordaliso, che gli ha dato uno schiaffo, anche se in modo scherzoso. Barbara D’Urso ha poi continuato a porre delle domande a Pupo sul periodo in cui era “malato del sesso” e lui le ha risposto che è vero, che è stato malato di sesso, e che ha anche sentito in giro che invece la conduttrice non ha rapporti intimi da molto tempo. La D’Urso, stizzita, ha risposto con un “Ma che te frega…?!“. Pupo ha proposto alla conduttrice che avrebbero potuto avere rapporti insieme, considerata la situazione, facendo scoppiare un putiferio in studio! La conduttrice tra le risate del pubblico e lo sconcerto ha risposto affermando che, “purtroppo”, lei non gradisce gli uomini che non sanno decidere tra una donna e un’altra, tenendo in bilico due relazioni!