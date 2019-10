Belen Rodriguez è in spiaggia alle Maldive: la foto di spalle ha fatto impazzire i fan. Il lato b di Belen è da urlo.

E’ la showgirl più desiderata da anni: Belen Rodriguez è il sogno proibito di tutti gli italiani. La bellezza ed il suo carattere dolce e solare la rendono davvero unica. Ieri, 19 ottobre 2019, nella prima puntata di Tu Si Que Vales, è tornata ad incantare tutti in tv. In questi giorni è volata alle Maldive insieme a suo marito, Stefano De Martino: i due si sono concessi una fuga d’amore, senza il figlio Santiago, e si stanno godendo un po’ di relax tra le spiagge deserte e bianche ed il mare trasparente dell’Oceano Indiano. Una vacanza improvvisata in un resort di lusso è ciò che le serviva: sui social pubblica alcuni loro momenti. Tra post ed Instagram story ha mostrato a tutti i suoi fan una foto che ha mandato in tilt i social network ed i suoi utenti. Diamo un’occhiata.

Belen Rodriguez in spiaggia alle Maldive: lato B da urlo, Instagram in tilt

Belen Rodriguez ha un fisico da urlo e nessuno può dire il contrario. La bellissima argentina si trova alle Maldive: si è concessa una fuga d’amore insieme alla sua dolce metà, Stefano De Martino. Solo baci e relax: i piccioncini si sono concessi una vacanza extra lusso improvvisata! E tra un bagno ed una passeggiata sulle immense spiagge bianche, Belen ha posato in costume. Questa la foto che ha pubblicato la showgirl:

Lo scatto di spalle con il lato B in primo piano ha fatto impazzire tutti gli utenti Instagram, soprattutto i fan dell’argentina. “Sei uno spettacolo!! La perfezione ha il tuo nome”, “Meravigliosa creatura”, “Splendida” sono alcuni dei complimenti scritti come commento al post. Piovono like e cuori per la showgirl. Insomma, a chi non piace?