Bianca Guaccero è apparsa visibilmente imbarazzata nella puntata di Detto Fatto in seguito alla rivelazione di Jonathan: cos’è accaduto.

Venerdì 18 Ottobre è andata in onda una nuova puntata di Detto Fatto. Di cui è stata protagonista indiscussa, ancora una volta, Bianca Guaccero. Dopo la toccante rivelazione sul suo aspetto fisico, definito a detta di molto ‘troppo magro’, la conduttrice ha nuovamente sorpreso tutti durante l’ultima puntata andata in onda la settimana scorsa. Ma cos’è accaduto? Ve lo spieghiamo immediatamente. Durante il momento dedicato a Jonathan, la bella pugliese è apparsa visibilmente imbarazzata in seguito ad una clamorosa rivelazione che lo stilista ha fatto in diretta televisiva. Insomma, le sue parole l’hanno praticamente spiazzata. Volete saper cos’è accaduto? Vi accontentiamo.

Bianca Guaccero imbarazzata a Detto Fatto: la rivelazione di Jonathan

Ha lanciato una vera e propria bomba di gossip Jonathan durante l’ultima puntata di Detto Fatto della settimana scorsa. Lo stilista, ospite fisso del programma, ha chiaramente detto di essere venuto a sapere di un flirt tra Bianca Guaccero e Fabrizio Moro. Ecco. È proprio in seguito a tale rivelazione che la conduttrice è apparsa visibilmente imbarazzata. In realtà, il cantante e la pugliese hanno collaborato insieme per la canzone ‘È più forte l’amore’. Singolo che, stando a quanto si apprende dalle parole della Guaccero, sarebbe dovuto essere la colonna sonora di un film di cui lei era la protagonista. Ecco. È proprio per questo motivo che, già da quest’estate, circolano voci su un loro presunto ed ipotetico flirt. In realtà, però, Bianca aveva già risposto a tale indiscrezione. Ma, dopo le parole di Jonathan, ha voluto ribadire la sua verità: “Nessun flirt, siamo solo amici”. Ecco. Il ‘mistero’, quindi, è stato svelato. Tra loro due c’è solo una semplice amicizia, nulla di più.