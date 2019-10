Cagliari Spal diretta streaming gratis in TV – No Rojadirecta: le squadre scenderanno in campo domenic 20 ottobre alle ore 15:00

Dopo la sosta nazionali, Cagliari e Spal scendono in campo in questa domenica di serie A.

Maran deve fare i conti con alcuni infortuni e candida ufficialmente Pinna; ballottaggio, invece, tra Pisacane e Klavan. In attacco Joao Pedro in coppia con Simeone.

La Spal con il 3-5-2 propone la coppia Floccari-Petagna davanti a Missiroli.

Trasferta non facile per Semplici che affronterà un Cagliari partito bene in questo inizio di campionato di Serie A, tenendo testa a squadre come Roma e Napoli, nonostante gli infortuni di Cragno e Pavoletti.

Cagliari Spal diretta streaming gratis in TV – No Rojadirecta

La partita in questione potrà essere seguita solo ed esclusivamente sulla piattaforma streaming di DAZN, che potrai scaricare in maniera del tutto gratuita sia su smartphone che su tablet, senza ovviamente dimenticare le smart TV.

L’appuntamento è alle ore 15:00 del 20 ottobre ed attenzione anche al post partita, con tanti contenuti esclusivi tutti da gustarsi.

La piattaforma DAZN è gratis per un mese intero. Dopo 30 giorni poi si potrà decidere se continuare ad usufruire del servizio. Un’occasione da sfruttare ad ogni costo solo su DAZN.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Pinna, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All. Maran.

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Sala, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Reca; Petagna, Floccari. All. Semplici.

