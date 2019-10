Claudia Ruggeri senza slip? Alza la maglia e…si vede un po’ troppo; ecco lo scatto che ha fatto impazzire i followers.

Per tutti è Miss Claudia, ma il suo vero nome è Claudia Ruggeri. È una dei tanti protagonisti del ‘minimondo’ di Avanti un Altro, lo show preserale di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Ma Miss Claudia non incanta tutti solo in tv: anche sui social, la showgirl è molto seguita dai fan, che quotidianamente ammirano i suoi post. Come quello apparso qualche giorno fa sul suo profilo Instagram: uno scatto che ha letteralmente fatto impazzire i followers. La Ruggeri alza un po’ troppo la maglia… e a tutti sembra chiaro che la bellissima showgirl non indossi gli slip. Sarà davvero così? Giudicate voi.

Claudia Ruggeri senza slip? La foto fa impazzire i followers

Claudia Ruggeri è una delle showgirl più amate della nostra tv. Si è fatta conoscere dal pubblico grazie alla sua partecipazione a Avanti un Altro, dove è la prorompente Miss Claudia. Le sue notevoli forme fanno impazzire gli uomini, che la seguono anche su Instagram. E proprio lì la bellissima Claudia ha postato una foto alquanto enigmatica. Uno scatto che, senza ombra di dubbio, ha catturato l’attenzione dei fan. Il motivo? Ecco cosa ha ‘mostrato’:

Ebbene sì, nonostante la bella Miss Claudia abbia parlato delle sue occhiaie nella didascalia al post, i fan si sono concentrati su ben altro. La showgirl indossa o meno gli slip? Per molti sembra proprio di no…La Ruggeri ha alzato la maglia e non c’è ombra di intimo. Ma un commento svela ‘il segreto’: la maglia si mantiene così proprio grazie all’elastico degli slip. E la risposta di Claudia lascia intendere che sia proprio così: la showgirl utilizza delle emoticon con sorrisi e applausi. Insomma, solo un’illusione ottica, che però ha infiammato i fan della bellissima di Avanti un Altro, che tornerà presto in tv a farvi compagnia. Lo seguirete?