Trovare lavoro velocemente in internet grazie a Google Job Search: cos’è e come funziona?

Cercare un lavoro in internet, ma soprattutto trovare un lavoro senza esperienza, oppure se si ha più di 50 anni non è facile. Non stupisce quindi che le ricerche online su come trovare lavoro facilmente e velocemente stiano impazzando. Eppure c’è una app che potrebbe nettamente aiutarvi e si chiama Google Job Search. Vediamo allora insieme come funziona e cosa sapere.

Come funziona l’app di ricerca di lavoro di Google?

L’app era già stata lanciata e provata negli USA e in altri paesi europei, ma finalmente ora è arrivata anche in Italia. Per cercare lavoro è molto semplice, tramite Google Job Search scrivete nel motore di ricerca la parola lavoro, insieme ad altre chiavi come la città, oppure la mansione…Dopo aver cliccato invia sia aprirà un box con tutta una serie di offerte di lavoro che potrebbero essere vicine alle vostre esigenze se non addirittura soddisfarle tutte. Google Job Search funziona così come una sorta di aggregatore, proprio come agisce Google normalmente. L’app va a trovare le offerte di lavoro pubblicate più vicine alle nostre esigenze e ce li propone tutti insieme. Potrete poi fare una ricerca molto accurata, riuscendo a navigare tra offerte e annunci in modo rapido e soprattutto miratissimo. Potrete salvare gli annunci oppure creare anche degli avvisi che vi possano tenere sempre informati su eventuali altre offerte di lavoro simile a quella che state cercando voi.

Perché provare Google Job Search

Insomma, sebbene l’app di Google Job Search non abbia nulla di super speciale che vi permetterà di trovare lavoro subito o velocemente rispetto ad altri siti, ha diverse qualità. La possibilità di trovare infatti tutti gli annunci in quella città o per quella determinata posizione in una unica piattaforma è molto comodo e, sicuramente, vi permetterà di fare una ricerca più rapida ed efficace. Per il resto, lo sappiamo, trovare lavoro non è mai semplice.

