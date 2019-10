Durante Domenica In, la conduttrice Mara Venier è stata sorpresa: in occasione del suo compleanno ecco cosa ha avuto in regalo.

Oggi 20 ottobre Mara Venier compie 69 anni: la nota conduttrice ha festeggiato il suo compleanno nello studio di Domenica In con i suoi ospiti, la sua regia ed il suo pubblico. Dopo le interviste, la redazione ha ben pensato di farle molte sorprese. Tanti vip, come Cristian De Sica, Fabio Fazio, Renato Zero hanno registrato un video messaggio, mandato poi in diretta, in cui le augurano un felice compleanno. Quasi al termine della puntata in onda su Rai Uno, la conduttrice molto amata si è commossa per un omaggio fatto dal sindaco di Venezia. Ecco cosa è successo.

Domenica In, sorpresa in diretta per Mara Venier: la conduttrice si commuove

Mara Venier oggi celebra il suo 69 esimo compleanno: la famosa conduttrice ha festeggiato nel suo amato studio di Domenica In con i suoi ospiti, il suo pubblico e tutti coloro che lavorano dietro le quinte. Proprio quelli della redazione hanno fatto una sorpresa speciale a Zia Mara: la donna è nata a Venezia ed è molto legata alla sua città. Così è stato mandato in onda un video messaggio del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. Queste le parole:

“Ciao Mara buon compleanno da Venezia. Un grande saluto ed augurio da una città che ti aspetta a braccia aperte. Grazie per il tuo sorriso, per essere ambasciatrice della nostra città. Ti regaliamo un leone, quello che rappresenta la nostra storia. Quando vuoi ti aspettiamo qui per festeggiarti“. Terminato il video, è stata portata alla conduttrice la piccola statuina di un leone: impossibile per la Venier non piangere dalla gioia e dalla commozione. Del tutto sorpresa per quanto ricevuto, ha ringraziato il sindaco ed ha dichiarato:

“Tornerò presto, sono 4 anni che manco. E’ arrivato il momento in cui devo superare tante cose, grazie Sindaco. Pensate se mamma e papà vedessero questo”.