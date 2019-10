Laura Torrisi si è mostrata su Instagram senza freni: ecco il particolare commento di un utente social che l’ha fatta seriamente infuriare.

È ritornata alla vita di tutti i giorni dopo la sua esperienza ad Amici Celebrities, Laura Torrisi. Il talent di Canale 5 le è servito, certo. Come raccontato più volte in prima persona, lo show di Maria De Filippi le ha dato la possibilità di superare una delle sue più grandi paure: cantare dinanzi al pubblico. Eppure, una volta eliminata dal gioco, Laura è ritornata alla sua vita di sempre. Quindi, è ritornata a fare la mamma a tempo pieno. Ecco. È proprio quello che si evince da una delle ultime foto pubblicate sul suo canale Instagram. Che, però, ha suscitato un commento che non è affatto piaciuto alla giovane toscana. È proprio per questo motivo che l’attrice si è mostrata senza freni. Ecco cosa è successo.

Laura Torrisi senza freni: quel commento non le è andato giù

Il rapporto che c’è tra mamma e figlia è davvero insuperabile. Ce ne ha dato prova Laura Torrisi quando, durante una puntata di Amici Celebrities, è scoppiata a piangere dopo aver ricevuto la sorpresa di sua figlia Martina in diretta. È proprio per questo motivo che, terminata la sua esperienza al talent di Maria De Filippi, l’attrice toscana è corsa tra le se braccia. Dedicandole più tempo possibile. Lo testimonia, non a caso, una delle ultime foto che l’ex compagna di Leonardo Pieraccioni ha pubblicato su Instagram. È in cucina con la piccola intenta a ‘pasticciare’, Laura. Un quadretto familiare davvero stupendo, insomma. Che, come dicevamo precedentemente, ha suscitato un commento da parte di un utente Instagram davvero inappropriato. Al quale, la Torrisi ha risposto senza freni. Ecco cosa è accaduto:

Ecco. È proprio questo ‘particolare’ commento che ha scatenato la furibonda reazione della giovane Torrisi.