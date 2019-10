Live Non è la D’Urso, Morgan dà buca a Barbara D’Urso: questa sera doveva essere ospite in studio. Ecco cosa è successo.

Questa sera andrà in onda una nuova puntata di Live Non è la D’Urso, il famoso talk show di Barbara D’Urso che vedrà tantissimi ospiti. Rocco Siffredi, la stella del cinema a luci rosse, sarà in studio con suo figlio. La sesta puntata sarà ricca di ritorni: i telespettatori rivedranno Panzironi, al centro di una nuova tempesta mediatica. In studio ci sarà Pupo con le sue tre figlie. E Morgan? Il cantante ed ex giudice di The Voice e di X Factor è stato annunciato come ospite ma ma ha dato buca. Ecco cosa ha annunciato su Facebook.

Live Non è la D’Urso, Morgan dà buca e svela tutto: il post su Facebook

Marco Castoldi, conosciuto a tutti con il suo nome d’arte Morgan, sta attraversando un brutto periodo iniziato quando lo hanno sfrattato da casa. Si leggeva il suo nome tra gli ospiti di questa sera di Live Non è la D’Urso ma a quanto pare non sarà presente in studio. Il cantautore con un post su Facebook ha spiegato che questa sera non ci andrà da Barbara D’Urso, nonostante abbiano pubblicizzato la sua presenza. “Perché arrivo all’ultimo momento a dire: non ci vado? Semplice, perché io che non ci vado lo dico sin dalla prima volta che mi viene richiesto, gentilmente” spiega Morgan. Ha proseguito il racconto svelando che ha ricevuto molte chiamate da coloro che lavorano nel programma e tutte le volte ha rifiutato, nonostante gli offrissero più soldi.

“Dicci con chi vuoi parlare – gli hanno chiesto – Con il Ministro Franceschini. Ok, poi chi altri? Se si può mi piacerebbe una conversazione seria sul tema della casa d’artista con il Ministro, Vittorio Sgarbi e il sindaco di Monza. Insomma, per farla breve mi strappano un si, con dolore, con esasperazione con mille specchietti per le allodole. Ma stasera non ci sarà il Ministro né il sindaco e Sgarbi è al telefono. Quindi ritorno su ciò che ho sempre detto: NO grazie“: il cantautore è ben deciso della sua scelta ed ha concluso così su Facebook.