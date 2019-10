‘Live – Non è la D’Urso’, Fiordaliso prende a schiaffi Pupo in diretta: momenti di ‘tensione’ in studio, ecco cos’è successo tra i due cantanti.

Il cantante Pupo è stato ospite di Barbara D’Urso a ‘Live – Non è la D’Urso’, e la sua presenza in studio ha scatenato un vero e proprio putiferio in studio. Il cantante infatti ha parlato del ‘poliamore’ che vive in famiglia, ovvero la doppia relazione con la moglie Anna, con cui è sposato da quando aveva 18 anni, e la compagna Patricia, con la quale ha cominciato una storia extraconiugale, per poi decidere insieme alle due donne di cominciare una relazione ‘a tre’. Attaccato dalle 5 sfere in studio per questa situazione, Pupo si è dovuto difendere, e ad aiutarlo c’erano le sue 3 figlie, che hanno parlato con ammirazione del padre, dicendo che la loro ‘famiglia allargata’ non è affatto un problema. Tra gli ‘sferati’, anche la cantante Fiordaliso, che si è alzata e ha letteralmente schiaffeggiato Pupo: ecco il motivo di questo momento di ‘tensione’ in studio.

Pupo è stato letteralmente schiaffeggiato da Fiordaliso a ‘Live – Non è la D’Urso’. La cantante era seduta in una delle 5 sfere in studio, tutte contro Pupo per il suo ‘poliamore’, e quando la D’urso le ha dato la parola, ha detto che per colpa del collega lei ha vissuto momenti difficili. Mentre parlava, Fiordaliso si è alzata e si è avvicinata pian piano al cantante, creando un momento di grande tensione in studio, e gli ha dato due schiaffi in faccia, dicendo di essere delusa che in tutti questi anni di collaborazione e di amicizia, lui non ci abbia mai provato con lei, nonostante questo suo grande amore per le donne. Insomma, si è trattato solo di uno scherzo, un modo per giocare con un amico da parte di Fiordaliso, che subito dopo ha abbracciato e baciato Pupo, smorzando così la tensione che aveva creato.