‘Live – Non è la D’Urso’, Pupo racconta la sua vita e il ‘poliamore’: “Sto con due donne in contemporanea”, lo studio si scatena contro il cantante.

Il cantante Pupo è stato ospite questa sera a ‘Live – Non è la D’Urso’, per affrontare il famoso momento delle 5 sfere. Oltre ad essere un grande artista, che ha fatto la storia della musica e della tv italiana, Pupo ha una storia personale davvero ‘particolare’, perché vive una situazione di ‘poliamore’, ovvero intrattiene una relazione amorosa con due donne, la moglie Anna e la compagna Patricia. Una storia effettivamente fuori dal comune, che ha fatto scalpore e anche questa sera il cantante ha dovuto affrontare l’opinione dello studio, che si è scatenato in rivolta contro di lui: ecco cos’è successo.

‘Live – Non è la D’Urso’, Pupo parla del suo ‘poliamore’: “Amo due donne”, lo studio contro di lui

Pupo è stato ospite a ‘Live – Non è la D’urso’ per parlare della sua situazione familiare, ovvero della sua ‘famiglia allargata’, insieme alla moglie Anna, con cui è sposato da oltre 40 anni, e la compagna Patricia, che è stata prima una sua amante segreta, per poi diventare parte della famiglia in maniera ufficiale. Infuocato lo scontro del cantante con le 5 sfere in studio, tutte contro di lui. Ospiti anche le sue 3 figlie, due delle quali avute dalla moglie, e una nata invece da una relazione extraconiugale con un’altra donna. Il cantante ha raccontato che la moglie Anna ha dovuto sopportare i numerosi tradimenti del marito, che ha dichiarato di aver avuto un periodo quasi di dipendenza dal sesso, per poi stabilizzarsi con le due donne che ama attualmente.

Contro di lui gli sferati Karina Cascella, Paolo Brosio, la cantante Fiordaliso, con cui c’è stato un momento di ‘tensione’, e altri, che lo hanno accusato di mancare di rispetto alle donne della sua vita. A Difendere il cantante le sue tre figlie, che invece hanno parlato della loro come di una famiglia serena e rispettosa. Pupo ha detto che ama la sincerità, ha invitato tutti a essere sempre onesti nei loro rapporti, e ha risposto alle accuse degli sferati per le rime, insinuando che i compagni delle donne nelle sfere le tradiscano sicuramente, magari di nascosto. E voi cosa pensate di questa ‘particolare’ situazione?