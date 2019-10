È pronto a ripartire La Porta dei Sogni, il nuovo show serale di Mara Venier: ecco tutte le informazioni utili su come partecipare ai casting.

È la regina indiscussa della Rai, Mara Venier. Ed anche oggi, in occasione del suo compleanno, la zia d’Italia è pronta a regalare una puntata di Domenica In davvero imperdibile. Gli ospiti, come tutte le altre volte, saranno davvero numerosi ed incredibili. A partire da Elena Santarelli. Fino ad Alessandro Siani. Ma non è finita qui. Perché, nonostante l’impegno settimanale con lo show della domenica, la bella veronese sta scaldando i motori per un nuovo show serale. Ebbene si. Molto presto, Mara sarà al timone de La Porta dei Sogni.

Mara Venier pronta per La Porta dei Sogni: come partecipare ai casting

Ve ne avevamo parlato in un nostro recente articolo, non solo Domenica In, ma Mara Venier sarà al timone di un nuovo show serale. La Porta dei Sogni, è questo il nome del programma, è un format completamente nuovo per la Rai. È proprio per questo motivo che i dirigenti hanno deciso di affidare l’arduo compito proprio a lei. Ma di che cosa parla, quindi, lo show? Beh, la risposta è davvero semplice. Il programma prevede, infatti, un format davvero incredibile. Ovvero, quello di aiutare i telespettatori a realizzare i loro sogni. Badate bene, qualsiasi esso sia. Insomma, una novità davvero pazzesca. Ebbene. Ma come è possibile parteciparvi? La risposta ce la da la diretta interessata. Che, pochissimi giorni fa, ha pubblicato un post su Instagram in cui dava tutte le informazioni utili per partecipare ai casting. Eccolo di seguito:

Ebbene si. Per partecipare, quindi, ai casting è indispensabile che voi chiamate al numero presente nel post in questione. Cosa aspettate? Affrettatevi. Stando a quanto si apprende, la prima puntata del programma dovrebbe essere trasmessa il 20 dicembre. Insomma, manca davvero poco tempo.