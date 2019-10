Paola Turani è ospite col marito Riccardo Serpella a cena da Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: Michelle ‘rimprovera’ l’influencer, cos’è successo.

Paola Turani è una modella e influencer Italiana, amante degli animali è molto amica, insieme al marito Riccardo Serpella, di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Paola e il marito sono spesso ospiti di Michelle e Tomaso, che ricordiamo essere stati presenti anche al loro matrimonio questa estate, insieme ad Aurora Ramazzotti. Proprio ad una cena da Michelle e Tomaso, Paola si renderà partecipe di un siparietto insieme ai due coniugi: ecco perché la conduttrice svizzera la ‘rimprovera’.

Paola Turani va a cena da Michelle Hunziker e si crea un siparietto esilarante con Tomaso Trussardi

Paola Turani è amatissima sui social per il carattere solare, la bellezza acqua e sapone e la simpatia che la caratterizza. La Fashion Blogger è infatti una vera e propria simpatia, con le sue Stories sul profilo Instagram ufficiale, riesce a strappare un sorriso sincero. Apprezzatissima dai followers condivide ogni giorno attimi della sua quotidianità, soprattutto quella che la vede impegnata con i suoi due cagnoloni Nadine e Gnomo e le campagne pubblicitarie per cui posa. Ieri sera la Turani ci ha resi partecipi della cena a casa Trussardi con Michelle, Tomaso e Lilly, la cagnolina della Showgirl. Michelle scherzando ha bonariamente “rimproverato” la Turani per non essersi ancora iscritta al social musicale Tik Tok, e dopo un po’ di convincimento, la modella ha “accettato” di iscriversi al social. Le due si sono cimentate in alcuni balletti divertenti per poi pubblicarne il risultato sul social della Turani. Tomaso Trussardi divertito con Riccardo Serpella ha iniziato a imitare le due donne, che non erano molto coordinate, e tra una risata e un piatto di pasta la serata si è svolta all’insegna dell’allegria.