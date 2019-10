Sabrina Ferilli, Tu Si Que Vales: è successo subito dopo la prima puntata della trasmissione del sabato sera di Canale 5.

È andata in onda ieri la prima attesissima puntata della nuova stagione di Tu si Que Vales, lo show del sabato sera targato Maria De Filippi. La trasmissione è amatissima dal pubblico, che ha ritrovato i quattro giudici (Maria De, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammucari) e il trio alla conduzione, formato da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Ma quest’anno c’è una grande novità: a capo della giuria popolare c’è lei, Sabrina Ferilli. Abbiamo già ammirato l’attrice in alcuni programmi della De Filippi, come Amici. Ma ora, per lei, un ruolo davvero centrale a Tu si que vales. Sarà stata apprezzata dal pubblico? Ve lo sveliamo subito.

Sabrina Ferilli, dopo la prima puntata di Tu si Que Vales: pioggia di complimenti per lei

È Sabrina Ferilli la nuova star di Tu si que Vales! Ebbene sì, la new enty della trasmissione de sabato sera ha letteralmente fatto impazzire il pubblico. Ovunque, sul web, non si fa altro che parlare di lei. Da Instagram a Twitter, i telespettatori hanno amato la simpatia e spontaneità dell’attrice, perfettamente adeguata al contesto giocoso del programma. Inoltre, i fan adorano il rapporto tra Sabrina e Maria De Filippi, che in tv scherzano e si punzecchiano come due vere amiche. Ecco alcuni commenti apparsi sul web ieri sera:

Un vero e proprio trionfo per la Ferilli, che ha ricevuto migliaia di complimenti dopo la prima puntata di Tu si Que Vales. Una scelta azzeccatissima, dunque, che ha donato ancora più vivacità al già seguitissimo programma di Maria De Filippi. Ma oltre alla simpatia, Sabrina si è fatta notare anche per la sua intramontabile bellezza: l’abito indossato ieri in puntata non è di certo passato inosservato. Insomma, la Ferilli sembra essere davvero perfetta per il programma del sabato sera. E voi, avete seguito la prima puntata?