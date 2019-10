Serena Enardu, arriva un gesto ‘inaspettato’: c’entra Pago; ecco cosa è apparso sul profilo ufficiale dell’ex concorrente di Temptation Island Vip.

È stata la protagonista assoluta della seconda edizione di Temptation Island Vip. Parliamo di Serena Enardu, ex tronista di Uomini e Donne e ormai ex fidanzata del cantante Pago. È con lui che Serena ha partecipato al reality di Canale 5, ma niente lieto fine per la coppia: i due hanno lasciato il programma separati, dopo un falò di confronto davvero emozionante. È stata Serena ad aver realizzato di non amare più Pago come prima. E proprio qualche minuto fa, la bellissima sarda ha pubblicato una storia sul suo Instagram che non è passata inosservata: c’entra il suo ex fidanzato. Diamo un’occhiata.

Serena Enardu, arriva un gesto ‘inaspettato’: rilegge la sua intervista sulla rottura con Pago

Serena Enardu e Pago si sono lasciati al termine di Temptation Island Vip. Una decisione sofferta, ma, a quanto è parso, inevitabile: la Enardu ha capito di non provare più gli stessi sentimenti per il cantante. Complice anche il feeling, molto forte, nato con il single Alessandro Graziani, con cui Serena ha legato molto all’interno del reality. Ma il villaggio di Temptation Island Vip è ormai solo un ricordo: i protagonisti sono tornati alle loro vite quotidiane e con i loro social di nuovo attivi. E Serena, proprio poco fa, ha postato una storia su Instagram che non è passata inosservata. Nei video postati sul suo profilo, Serena è intenta a fare qualcosa di molto particolare. Date un’occhiata:

Ebbene sì,la Enardu sta sfogliando il magazine ufficiale di Uomini e Donne, nel quale è presente anche una sua intervista. Ed è proprio su quella che Serena si concentra nelle sue stories, in cui sceglie una canzone di sottofondo molto ‘particolare’: si tratta de La verità di Vasco Rossi. “La verità non ha bisogno di scuse” recita la canzone: è forse un modo, quello di Serena, per spingere i fan a leggere l’intervista, per scoprire davvero cosa c’è dietro alla sua scelta di chiudere la relazione con Pago. Una scelta che, effettivamente, ha attirato su di lei molte critiche da parte del web, che si è invece schierato quasi totalmente dalla parte del cantante. Per molti, Pago è stato un signore e un grande uomo, per come ha affrontato la delicata situazione. E voi, cosa ne pensate? Sarà davvero finita tra la coppia?