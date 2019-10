Andrea Dal Corso e Teresa Langella, splendida notizia per i fan: l’annnuncio poco fa su Instagram, era un loro desiderio da sempre.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso stanno insieme da 6 mesi e sono davvero una delle coppie più amate tra quelle nate a Uomini e Donne. Fidanzatisi dopo l’iniziale rifiuto di lui alla scelta della tronista, i due hanno fatto letteralmente innamorare il pubblico della loro storia, e poco fa hanno dato un importante annuncio ai fan. La coppia è molto attiva sui social, e condivide con i followers quasi tutti i momenti, anche quelli più romantici. I due svelano spesso ai loro sostenitori quali sono i loro sogni, e qualche giorno fa avevano annunciato che avrebbero dato ai fan una grande notizia: ebbene, il momento è arrivato, ecco qual è la grande novità che li riguarda.

Teresa langella e Andrea Dal corso hanno fatto un grande annuncio poco fa su Instagram, svelando la notizia che volevano dare già da giorni ai fan. Probabilmente tutti avranno pensato a una gravidanza, o alle nozze. Beh, niente di tutto questo. I due andranno presto a convivere, e questo desiderio lo avevano già svelato tempo fa sui social. La notizia, però, è che hanno finalmente trovato casa a Milano! La coppia è riuscita, dopo una lunga ricerca, a scegliere il nido d’amore che condividerà nel capoluogo lombardo, l’abitazione dove l’amore che c’è tra di loro potrà crescere e mettersi alla prova.

I due hanno tenuto col fiato sospeso i fan fino all’ultimo, infatti Andrea ha prima negato la gravidanza, poi le nozze, per arrivare pian piano alla vera novità, ovvero la casa nuova. Dal Corso ha anche svelato che la loro abitazione avrà una cucina bellissima e ha scherzato con Teresa, dicendo che lei probabilmente non la userà mai. La felicità della coppia è davvero palpabile, e noi non possiamo che far loro i migliori auguri per questo nuovo inizio insieme.