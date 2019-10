Giulia De Lellis si è mostrata su Instagram senza reggiseno: il topless ha fatto letteralmente impazzire i suoi fan. Vediamo il post.

L’influencer più famosa e seguita del momento è senza dubbio lei: uscita dal programma Uomini e Donne ha aperto la porta del successo diventando una delle giovani più amate in Italia. Il suo libro è stato tra i più acquistati del paese tra un po’ la vedremo anche nei panni di attrice in una web serie, Una vita in bianco. La romana ex corteggiatrice poco fa ha mandato letteralmente in tilt i social: si è mostrata senza reggiseno, in topless, con al sfumatura necessaria ad evitare la censura da Instagram. Siete curiosi di vederla come non l’avete mai vista? Diamo un’occhiata!

Giulia De Lellis su Instagram senza reggiseno: il topless fa impazzire i fan

Giulia De Lellis poco fa ha postato uno scatto che sta facendo impazzire Instagram. Senza freni l’influencer romana ma anche senza reggiseno: la giovane è in topless, una lieve sfumatura necessaria a non far scattare la censura da parte dei social network, copre una parte del suo ben davanzale.

“Ho due stati d’animo: niente conta, e tutto conta troppo” scrive la fashion blogger più seguita del momento. GDL ha poi ringraziato colui per cui ha posato: si tratta di noto fotografo e dal suo profilo Instagram si nota che è solito scattare donne senza veli. Un arte audace quella del fotografo, ma non volgare.

Come sempre lo scatto ha attirato anche qualche hater che non ha perso occasione per criticare la scelta del post. “Ma sei pazza?”, “Per niente fine”, “Si vede che sono finte” scrive qualcuno: tantissimi altri commenti però si complimentano per il fisico ed anche per l’intensità del suo sguardo. Insomma, Giulia ha fatto innamorare tutti!