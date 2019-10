Nel corso della prima puntata di Tu si Que Vales è avvenuto un incidente davvero spaventoso: durante l’esibizione, uno dei concorrenti è caduto dal palco.

La prima puntata di Tu si Que Vales è andata. Proprio ieri, sabato 19 Ottobre è andata in onda la prima puntata del famoso show di Canale 5. Al timone vi sono sempre loro: Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martìn Castrogiovanni. In giuria, invece, loro: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammuccari e Rudy Zerbi. A presenziare la ‘giuria popolare’, novità indiscussa di questa nuova edizione, vi è: Sabrina Ferilli. Ecco. Con un cast del genere, lo show non può che non avere un successo davvero spropositato. Per tutta la durata della puntata si sono alternati esibizioni davvero strabilianti, divertenti ed incredibili. Certo, non è mancato affatto l‘incidente di percorso. Durante una sua performance, infatti, un giovane concorrente è caduto dal palco. Ma vediamo cos’è successo.

Tu si Que Vales, brutto incidente di percorso: concorrente cade dal palco

Dopo il momento emozionante con Gioele e la sua bellissima mamma Sarah, è tempo di un momento di vero ‘terrore’ per tutti i presenti all’interno dello studio di Tu si Que Vales. A fare il loro ingresso sul palco sono i fratelli Rossi. Che, con le loro acrobazie, danno origine ad una performance davvero entusiasmante. Tutti, come dicevamo, sono rimasti senza parole dinanzi alla loro smisurata bravura. Tuttavia, durante l’esibizione accade qualcosa di imprevisto. Cosa? Semplice! Un incidente di percorso. Ebbene si. Durante un salto in aria, uno dei due fratelli cade rovinosamente dal palco. Andando ad urtare, come testimonia il massaggio che il ragazzo si fa più volte sulla parte interessata, con le costole proprio sulla pedana. L’episodio ha completamente sconvolto tutti. In primis, Maria De Filippi. Che, nel tentativo di accertarsi che tutto fosse al meglio, è stata la prima ad alzarsi dalla sua postazione. Fortunatamente, c’è stato un epilogo davvero vittorioso. I due fratelli, infatti, hanno ripreso l’esibizione lì dove l’avevano lasciata. Portandola a termina alla grande. Tutti i giudici, infatti, hanno detto che ‘vale’. Ed anche la giuria popolare ha emesso il verdetto: 85% si.