Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, aria di crisi? L’ex corteggiatrice svela come stanno le cose su Instagram, la foto parla chiaro.

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono una delle coppie più belle nate negli studi di Uomini e Donne. Amatissimi dal pubblico, hanno subito bruciato le tappe con le presentazioni in famiglia e le prove di convivenza, visto che cercano di trascorrere insieme più tempo possibile. I due sono davvero belli insieme ed è evidente dalle foto che pubblicano su Instagram e che mostrano tutto il loro amore, mandando in visibilio i fan. In questi giorni, però, si rincorrono le voci di un’eventuale crisi tra i due ragazzi. Ma è davvero così? E’ Natalia a rompere il silenzio e a svelare tutto ai fan sui social: ecco come stanno realmente le cose con Andrea.

Andrea Zelletta e Natalia, è crisi? Lei svela tutto ai fan su Instagram

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono in crisi? I due hanno sempre dimostrato ai fan tutto il loro amore, condividendo quotidianamente scatti di coppia privati o provenienti da servizi fotografici. Da qualche giorno, però si rincorrono le voci di un eventuale momento difficile per la coppia, che ha voluto subito fare chiarezza, proprio per non far ‘preoccupare’ i fan, che non li lasciano mai. E’ l’ex corteggiatrice a svelare tutto in un post su Instagram, che toglie davvero ogni dubbio.

‘Il nostro rapporto è sempre perfetto, stiamo costruendo una famiglia’, queste sono le parole di Natalia, che hanno mandato letteralmente in visibilio i fan. Niente più dubbi, allora, Andrea e la sua ‘scelta’ sono felici e se sembrano lontani è solo per motivi di lavoro, come spiegato dalla Paragoni, ma c’è sempre la voglia di entrambi di stare insieme. Natalia svela che tra lei e Andrea ci sono anche dei litigi, come è normale che sia, ma l’amore è tanto che questi screzi non durano più di 10 minuti. Insomma, i fan possono tirare un sospiro di sollievo, perché l’amore tra i due procede davvero a gonfie vele.

