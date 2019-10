Antonella Fiordelisi senza reggiseno: la maglia è troppo aderente, si vede tutto…Ecco lo scatto che ha infiammato Instagram.

Di recente abbiamo sentito parlare molto di lei per via della burrascosa love story con Francesco Chiofalo, il Lenticchio di Temptation Island. Ma Antonella Fiordelisi è una delle influencer più amate del momento. La sua bellezza e le sue curve mozzafiato fanno impazzire migliaia di fan. E, dando un’occhiata alla sua ultima foto di Instagram, non fatichiamo a capire il perché. La bellissima salernitana indossa una maglia molto attillata, ma è un’altra la cosa che non indossa: il reggiseno. Inevitabilmente, il look della Fiordelisi diventa molto provocante. Diamo un’occhiata al post che ha infiammato i followers.

Antonella Fiordelisi senza reggiseno: lo scatto infiamma il web

Basta poco ad Antonella Fiordelisi per far impazzire i suoi fan. La prorompente influencer è molto amata sui social, dove può contare su una numerosissima schiera di fan. Ai quali poco fa ha fatto una ‘sorpresa’ davvero gradita. Uno scatto, in cui Antonella è davvero irresistibile. L’outfit scelto non è passato inosservato. Il motivo? Sotto la maglia, particolarmente aderente, la Fiordelisi non indossa intimo. Il risultato è chiaramente ‘audace’. Guardare per credere:

Ebbene sì, Antonella non indossa il reggiseno. E, di certo, non ne fa un mistero. La bellissima influencer ironizza sulla scelta di non indossare l’intimo, scrivendo questa frase nella didascalia al post. “Oggi sono uscita talmente comoda che avrò sicuramente dimenticato qualcosa a casa”. Una frase provocatoria quella di Antonella, come la posa nella foto. Che non è passata di certo inosservata: in poco tempo, lo scatto è stato invaso da una pioggia di like e commenti. Tutti di assoluto apprezzamento per la bella Fiordelisi…o quasi. Non è mancato qualche haters che alla sua frase ha risposto: “Hai dimenticato anche il cervello”. E a voi, piace la Fiordelisi?