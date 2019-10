Benjamin Mascolo ‘furioso’ contro Barbara D’Urso: “Cosa ho fatto di male per meritarmi…”, il cantante non ce la fa più e sbotta sui Social.

Benjamin Mascolo è uno dei cantanti più in vista degli ultimi anni, insieme all’amico Federico Rossi, infatti i due fanno parte del duo “Benji e Fede“. I due ragazzi sono stati protagonisti di tantissimi tormentoni pop. Ma oggi non è per la musica che si parla del giovane cantante; Mascolo infatti si è mostrato quasi ‘furioso’ nei confronti di Barbara D’Urso, sfogandosi attraverso delle Instagram Stories, sul profilo ufficiale del ragazzo. Vediamo nel dettaglio cosa è successo…

Benjamin Mascolo ‘furioso’ contro Barbara D’Urso: le parole del cantante

Benjamin Mascolo è stato protagonista, insieme all’amico e collega Federico Rossi, questa estate di un vero e proprio tormentone musicale, con la canzone “Dimmi dove e quando“. Oltretutto quest’anno il cantante ha ufficializzato la storia d’amore con Bella Thorne, attrice e cantante Americana. I due stanno vivendo una storia d’amore molto intensa, tanto da spingere il ragazzo a vivere tra Modena e Topanga, vicino West Hollywood, per stare accanto alla ragazza. E proprio questa relazione lo ha reso protagonista di un video mandato in onda ieri sera da Barbara D’Urso sulle relazioni ‘poliamorose’ di Pupo. Questo perché la compagna di Benjamin, Bella Thorne ha anche una relazione con una Dj Americana. Il video mandato in onda ieri sera ha fatto ‘infuriare’ Mascolo, poiché sono state estrapolate sue parole da vecchie interviste, che non rispecchiano la realtà dei fatti. Proprio per questo motivo ha retoricamente chiesto, che male abbia fatto per finire in questi programmi così “Trash“. Benjamin ha spiegato come le parole usate nel video siano state manipolate. Il ragazzo ha ribadito l’amore che nutre nei confronti della compagna e come il suo essere ‘Open Minded‘ sia meraviglioso!