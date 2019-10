In questa foto su Instagram, Caterina Balivo è stesa sul divano: lo spacco del suo vestito è vertiginoso e quando accavalla le gambe…

È stato un weekend abbastanza impegnativo per la bella Caterina Balivo. Stando a quanto si evince da alcune fotografie presenti sul suo canale Instagram, la conduttrice di Vieni da Me è stata impegnata in uno shooting fotografico. Lo testimonia, come dicevamo poco fa, uno scatto davvero entusiasmante presente sull’account ufficiale. È molto attiva sui social, lo sappiamo. Caterina, infatti, non perde mai occasione di poter aggiornare i suoi sostenitori sui suoi spostamenti o impegni lavorativi. E lo ha fatto anche poche ore fa. Quando, molto probabilmente, ha voluto mostrare pubblicamente il risultato del suo lavoro. In una delle foto in questione, la Balivo si mostra stesa sul divano con indosso un vestito da uno spacco davvero vertiginoso.

Caterina Balivo sul divano: spacco vertiginoso, accavalla le gambe e…

‘La quiete prima della tempesta’ potremmo nominare una delle ultime foto di Caterina Balivo pubblicate su Instagram. Come raccontato in un nostro recente articolo, la bella conduttrice di Vieni da Me è stata la protagonista di una notte ‘tormentata’. Tra dolori alla schiena e una zanzara che ha cercata di divorarla, per la campana non è stato un inizio di settimana facile e felice. Tuttavia, però, quella precedente, a quanto pare, si è conclusa alla grande. Stando a quanto si evince dai suoi scatti social, sabato scorso la Balivo è stata impegnata in uno shooting fotografico. Non a caso, ha voluto pubblicare la ‘prove’ su Instagram. Una foto tra tutte ha catturato, senza alcun dubbio, di più l’attenzione. Ed è quella dove la bella Caterina appare stesa sul divano con indosso un fantastico abito grigio. Eccola di seguito:

Insomma, praticamente divina. Tuttavia, a catturare l’attenzione, da come si può chiaramente vedere, è lo spacco davvero vertiginoso che l’abito presenta. Che, tra l’altro, a causa dell’accavallamento delle gambe, lascia intravedere un po’ troppo. Non è così? In ogni caso, ancora una volta Caterina è sbalorditiva.