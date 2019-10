A poche ore dalla diretta di Vieni da Me, Caterina Balivo è stata la protagonista di uno spiacevole imprevisto: l’annuncio su Instagram.

È iniziata una nuova settimana. E con essa, com’è giusto che sia, è iniziata una nuova settimana lavorativa. Lo è stato anche per Caterina Balivo. Che, proprio in questi istanti, si sta preparando per una nuova puntata di Vieni da Me. Tuttavia, prima di entrare in onda, la conduttrice ha annunciato uno spiacevole imprevisto di cui è stata protagonista in queste ultime ore. Certo, non è successo nulla di grave, sia chiaro. Soltanto che, stando a quanto si evince dalle sue parole sull’ultimo post Instagram, iniziare la settimana in queste condizioni è davvero difficile. Ma vediamo cos’è accaduto nel minimo dettaglio.

Caterina Balivo, spiacevole imprevisto a poche ore dalla diretta di Vieni da Me

Dopo un weekend abbastanza impegnativo, Caterina Balivo è pronta ad iniziare una nuova settimana. Tra poche ore, come ben sappiamo, la conduttrice campana sarà al timone di una nuova puntata di Vieni da Me. Appuntamento che, senza alcun dubbio, sarà davvero imperdibile. E, soprattutto, ricco di ospiti davvero incredibili. Tuttavia, a poche ore dalla diretta, la campana ha dato un annuncio su Instagram davvero ‘particolare’. Come scritto in un recente post su Instagram, Caterina è stata protagonista, pochissime ore fa, di uno spiacevole imprevisto. Ma cosa le accaduto? Come dicevamo precedentemente, nulla di grave, state tranquilli. Soltanto che, stando a quanto scrive, la conduttrice dello show di Rai Uno ha passato una notte davvero insonne. Tra un brutto mal di schiena e una zanzara che, per tutta la durata della notte, l’ha torturata e tentato in tutti i modi di ‘divorarla’, la Balivo ha vissuto degli attimi davvero ‘terrificanti’. In ogni caso, siamo certi che, nella puntata di oggi, sarà davvero incorreggibile.