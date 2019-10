Chiara Ferragni ha fatto poco fa un importante annuncio su Instagram: ecco la notizia che tutti aspettavano, fan in visibilio per questa grande novità.

Chiara Ferragni è l’influencer numero 1 in Italia e tra le prime nel mondo, quindi non ha certo bisogno di presentazioni. La sua fama la precede e tutto quello che fa diventa subito un successo. E’ il caso del film sulla sua vita, il documentario ‘Chiara Ferragni – Unposted’, che ha registrato numeri record al botteghino, nei pochi giorni in cui è stato proiettato al cinema. Del resto, questo è un momento d’oro per Chiara, che ha anche una meravigliosa famiglia, tanto che ultimamente si vocifera anche di una possibile seconda gravidanza per lei. Poco fa l’influencer ha fatto un grande annuncio su Instagram: ecco finalmente la notizia che tutti aspettavano, le sue parole hanno fatto impazzire di gioia i fan.

Chiara Ferragni ha fatto pcoo fa un importante annuncio su Instagram, in merito a un aspetto della sua vita molto chiacchierato in questo periodo. Non si tratta di una seconda gravidanza, come qualcuno potrebbe pensare. Chiara non è incinta, almeno per ora, ma la novità riguarda comunque un altro argomento importante per lei, la sua carriera. La Ferragni ha infatti detto ai fan che presto il film sulla sua vita, ‘Chiara Ferragni – Unposted’, arriverà in streaming e sarà possibile vederlo su Amazon Prime Video. La notizia è davvero quella che tutti aspettavano, in particolare quelli che non sono risuciti a guardare il documentario nei tre giorni che è stato al cinema.

Il film sarà trasmesso in oltre 200 Paesi del mondo, tradotto in diverse lingue, e arriverà tra un mese in streaming su Amazon Prime Video, dove in primavera sarà possibile rivedere Chiara come giudice nel Talent ‘Makig The Cut’, presentato da Heidi Klum, e dove andrà in onda anche il reality ‘Celebrity Hunted’, a cui ha partecipato Fedez .