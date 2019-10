Chiara Ferragni ha pubblicato un video in cui è intenta a ballare la pole dance: la reazione del marito Fedez non tarda ad arrivare e lascia tutti a bocca aperta.

Chiara Ferragni e Fedez sono davvero una coppia invidiabile. I due hanno un rapporto di grande intesa e complicità, e amano prendersi in giro a vicenda, anche sui social. In questo periodo si sono rincorse le voci di un’eventuale seconda gravidanza di Chiara, che ha dichiarato più volte di desiderare un altro figlio al più presto, anche se per ora non ci sono conferme di un fratellino in arrivo per il piccolo Leone. Poco fa la Ferragni, sempre molto attiva su Instagram, ha condiviso un video in cui si cimenta nella Pole Dance, una danza molto ‘piccante’ che si balla intorno a un palo: la reazione di Fedez è stata immediata, ma soprattutto inaspettata, ecco le sue parole.

Chiara Ferragni balla la Pole Dance: la reazione di Fedez al video è inaspettata

Chiara Ferragni è una che ama mettersi sempre alla prova in nuove avventure e attività. Come un ‘Re Mida’ dei giorni nostri, Chiara riesce in tutto quello che fa e ogni suo progetto diventa subito un successo. Poche pore fa l’influencer si è lanciata in una nuova attività, ovvero la Pole Dance, la danza molto ‘piccante’ che si fa intorno a un palo. Chiara ha anunciato ai fan tramite le storie Instagram che stava per affrontare la sua prima lezione. Ma la Ferragni, che è sempre brava in tutto, non è particolarmente portata per il ballo, e su questo ha sempre scherzato in maniera intelligente e autoironica, per cui non ha avuto problemi a pubblicare il video in cui cerca, in maniera goffa e con scarsi risultati, di aggrapparsi al palo per ballare.

Ma se il video ha fatto divertire tutti, la reazione di Fedez ha fatto ancora più ridere i followers di Chiara. Il rapper, infatti, non si è affatto ingelosito per questa nuova attività della moglie, né le ha fatto i complimenti, come ci si poteva aspettare, ma al contrario ha deliberatamente preso in giro la sua compagna per la sua scarsa attitudine al ballo, lasciandole un commento che ha scatenato l’ilarità dei suoi fan.

