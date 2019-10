Chi è Ciro Giustiniani: scopriamo insieme l’età, la vita privata e la carriera dell’attore e comico Napoletano di Made in Sud.

Ciro Giustiniani è conosciuto principalmente per essere il volto comico poliedrico del programma Made In Sud in onda su Rai2 in prima serata. Ma scopriamo insieme chi è l’attore comico, l’età e la carriera.

Chi è Ciro Giustiniani? età, vita privata e carriera dell’attore

Ciro Giustiniani è nato a San Giorgio a Cremano nel 1977, in provincia di Napoli ed è un comico, monologhista, attore e improvvisatore. Inizia la sua carriera da comico, da piccolissimo, infatti nei primi anni 2000 già si esibiva nei primi numeri da Cabaret. L’inizio della sua carriera lo deve al Tunnel Comedy Club di Napoli, grazie al quale può affinare le proprie doti da cabarettista. La bravura di Ciro lo porterà a vincere il Premio Charlot nel 2007. Ma la vera consacrazione artistica la riceverà entrando a far parte del Cast di Made in Sud. Non solo l’attore entrerà nel cast, ma sarà anche tra i comici più apprezzati dal pubblico. Ciro Giustiniani dimostrerà di essere un comico molto versatile, infatti riesce ad interpretare numerosi personaggi famosi e non. Il comico dà vita a numerosissime parodie, oltre ai monologhi che toccano gli argomenti sociali più disparati. Tra i personaggi interpretati da Ciro ricordiamo: San Gennaro, L’operaio di Pomigliano D’Arco, Don Ciro il Boss delle Cerimonie. Ciro non è solo un comico televisivo, infatti abbiamo avuto modo di vederlo anche in due pellicole Cinematografiche: “Il Principe Abusivo” con Alessandro Siani e “Colpi di Fortuna” con Christian De Sica e Luca e Paolo. Sappiamo che ha scritto un libro “Per mia madre sorridere era già Italiano”. Ciro ha sempre affermato di essere legatissimo alla famiglia e per questo ha sempre detto che la moglie è la colonna portante della sua vita.