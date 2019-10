Costanza Caracciolo, look da urlo: abito corto e stivali, ma uno strano ‘dettaglio’ non passa inosservato. Ecco quale.

Costanza Caracciolo è una delle veline più amate di sempre. Sul famoso bancone di Striscia la Notizia, la bionda Costanza era affiancata dalla mora Federica Nargi, formando una delle coppie di veline più belle di sempre. Da poco diventata mamma, Costanza è felicemente fidanzata con Bobo Vieri, col quale è recentemente stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Ma la bellissima Costanza non si lascia ammirare solo in tv, ma anche sui social. In particolare Instagram, il social preferito dai vip, dove l’ex velina ha appena postato una foto che non è passata inosservata. Il suo look è pazzesco: abito animalieur e stivaloni lunghissimi, ma qualcuno ha notato un ‘dettaglio’ molto particolare. Diamo un’occhiata.

Costanza Caracciolo su Instagram: il dettaglio degli stivali non sfugge ai fan

Abito animalieur e stivale lungo nero: Costanza Caracciolo è davvero bellissima nell’ultimo scatto postato su Instagram. Il suo look non è passato inosservato, ma non solo…Gli occhi attenti dei fan di Instagram, si sa, sono sempre pronti a scorgere i dettagli più nascosti delle foto dei vip. Ed è proprio quello che è accaduto anche a Costanza. Ecco la foto, voi riuscite a notare il dettaglio?

La Caracciolo scherza nella sua didascalia, chiedendo ai followers se sono più ‘animalier’ dentro o fuori. Ma c’è qualcuno che si è concentrato su altro. Ecco il commento in questione:

Ebbene sì, l’occhio attento dell’utente di Instagram ha notato qualcosa di strano nella punta dello stivale indossato da Costanza. Che, dimostrando grande ironia, ha risposto: “Avrà dato un calcio a qualcuno!”. Un botta e risposta esilarante, quello apparso su Instagram, che conferma la spontaneità e simpatia della bellissima velina. E a voi, piace la coppia formata da Cocò e Bobo?