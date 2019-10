Elenoire Casalegno durissima contro Luca Onestini: lo scontro continua; ecco cosa ha replicato la conduttrice di Vite Da Copertina.

Uno scontro social che non sembra voler avere fine, quello tra Elenoire Casalegno e Luca Onestini. Il tutto è nato da una dichiarazione della conduttrice, che in una puntata di Vite da Copertina avrebbe rivelato il motivo della mancata partecipazione di Luca a Pechino Express. Una dichiarazione che, a quanto è parso, non è andata giù all’ex tronista, che ha attaccato pesantemente la Casalegno attraverso alcune stories su Instagram. Oggi Elenoire ha deciso di replicare, con parole altrettanto dure. Ecco cosa ha risposto.

Elenoire Casalegno durissima contro Luca Onestini: la replica della conduttrice

Luca Onestini e la sua fidanzata Ivana Mrazova avrebbero rifiutato Pechino Express perché il tronista non era disposto a stare per un mese senza social network, coi quali lavora. Sarebbe quindi un motivo economico, una ‘questione di guadagni’ ad aver impedito alla coppia di far parte del reality. La notizia è stata data in una recente puntata di Vite da Copertina, condotto da Elenoire Casalegno e Giovanni Ciacci. Ma le dichiarazioni della conduttrice non sono affatto piaciute a Luca, che ha replicato con parole durissime attraverso Instagram: tra le altre cose, ha definito Elenoire poco professionale e poco informata, sostenendo che avesse fatto una figura di m… Ma ecco che la Casalegno risponde nuovamente, dando vita a quello che sembra uno scontro senza fine. La sua replica è stata postata proprio da lei, nelle sue instagram stories:

La Casalegno, oltre alle parolacce utilizzate da Luca, sottolinea la sua incoerenza, lasciandosi andare a uno sfogo davvero forte. E utilizza una massima dello scrittore Honorè de Balzac per concludere il discorso: La malattia del nostro tempo è la superiorità. Parole che difficilmente passeranno inosservate, questi di Elenoire. Seguirà una nuova replica del bel Luca? Non ci resta che attendere le prossime news sulla complicata vicenda!