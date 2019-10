Con quest’ultima foto su Instagram, Elisabetta Gregoraci ha letteralmente infiammato Instagram: la sua scollatura è davvero vertiginosa, i complimenti.

Non smette mai di sorprendere, Elisabetta Gregoraci. E lo ha fatto anche pochi istanti fa. Proprio sul suo canale Instagram, meno di due ore fa, la bella calabrese ha pubblicato una fotografia davvero sbalorditiva. Vanta di una bellezza e forma fisica davvero perfetta, l’ex moglie di Flavio Briatore. E, com’è giusto che sia, non perde mai occasione di poterla mettere in mostra sui social. La sua photagallery su Instagram, non a caso, è piena di foto davvero da togliere il fiato. Anche quest’ultima di pochi istanti fa, come dicevamo precedentemente. Che, ovviamente, non è assolutamente passata inosservata. In, effetti, con quella scollatura così vertiginosa è praticamente impossibile. Ma diamoci uno sguardo più da vicino.

Elisabetta Gregoraci, scollatura vertiginosa: pioggia di complimenti per lei

Vanta di un successo davvero enorme, Elisabetta Gregoraci. E guardando con attenzione la sua bellezza, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Nonostante non sia più una ragazzine, la bella calabrese vanta di un fascino ed eleganza davvero smisurato. Lo testimoniano le sue numerose foto su Instagram. E, soprattutto, lo conferma quest’ultimo scatto pubblicato, non più di dure ore fa, sul suo account ufficiale. Che, come dicevamo precedentemente, non è assolutamente passato inosservato. E, soprattutto, ha catturato l’attenzione immediata di tutti. Ma diamoci uno sguardo più da vicino. In modo che anche voi possiate farvene un’idea:

Beh, ve l’avevamo detto che era davvero splendida in questa foto la bella Elisabetta. Tra l’altro, ciò che non passa assolutamente inosservato di tale scatto è la scollatura del vestito che la calabrese indossa. Insomma, da come si può vedere è davvero vertiginosa. Inevitabile, quindi, che, in pochissimo tempo, più di 13 mila persone clicchino ‘mi piace’ o commentino in maniera del tutto positiva. Non la pensate anche voi, così?

