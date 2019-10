Emma Marrone ha rotto il silenzio sul problema di salute che l’ha fermata in questi mesi, costringendola a un intervento: il suo racconto è da brividi.

Emma Marrone ha rotto il silenzio sul problema di salute che l’ha colpita un mese fa, per il quale ha dovuto sottoporsi a un delicato intervento. Il peggio ora sembra davvero passato, Emma è tornata sui social e ha anche annunciato ai fan la data del suo prossimo concerto. La cantante però non si è mai esposta tanto sulla malattia che l’ha costretta a fermarsi, almeno prima d’ora. E’ di poco fa, infatti, la notizia che Emma ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair, che sarà in edicola mercoledì, della quale è stato pubblicato uno spezzone video su Instagram. L’ex vincitrice di Amici parla per la prima volta del suo problema e soprattutto di come lei e la sua famiglia hanno reagito all’intervento.

Emma Marrone parla dell’intervento: racconto da brividi a Vanity Fair

Emma Marrone ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair, che sarà in edicola tra qualche giorno. Nel frattempo, per i fan più impazienti, sul web già girano alcuni spezzoni di questa video intervista, in cui Emma parla per la prima volta dell’intervento che ha subito e di come lei e la sua famiglia lo hanno vissuto. La cantante ha raccontato di aver visto per la prima volta sua mamma diventare ‘piccola’, evidentemente impaurita dal problema che ha colpito sua figlia, per questo lei si è subito messa in piedi dopo l’operazione, proprio per non aggiungere altre preoccupazioni ai suoi cari.

‘Non ho detto ai miei quanto dolore provavo, avevo bisogno di dimostrare loro che io stavo alla grande’, ha detto commossa Emma. Nel video non ci sono dettagli sul problema di salute della cantante, magari l’intervista integrale contiene qualche informazione in più, visto che Emma finora non ha mai parlato apertamente di questo argomento.