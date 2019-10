Chi è Francesco Paolantoni: età, carriera e vita privata dell’attore teatrale Napoletano, scopriamo insieme qualcosa in più su di lui

Chi è Francesco Paolantoni: età, carriera e vita privata dell’attore

Francesco Paolantoni è nato il 3 Marzo 1956 (63 anni) a Napoli, ed è attore, comico e commediografo. A circa 20 anni si iscrive alla “Scuola d’Arte Drammatica del Circolo Artistico” di Napoli. Li si preparerà per i successivi anni a lavorare in teatro. Paolantoni infatti per circa un decennio gira diverse compagnie teatrali. Negli anni successivi lavorerà al fianco di Stefano Sarcinelli per portare in scena “Fame, saranno nessuno“, al teatro Zelig di Milano. Scriverà e interpreterà insieme a Vincenzo Salemme “La gente vuol ridere”, “Fuori Nevica” e “Killer“. In quegli anni inizierà anche a interpretare i primi ruoli televisivi, tra cui ricordiamo: Cupido in “Indietro Tutta” con Renzo Arbore, “Banane”, “Fate il vostro gioco” e “Tirami Su” dove conoscerà Enzo Iacchetti e Giobbe Covatta. Il vero successo Televisivo per Francesco Paolantoni arriverà negli anni ’90 con i programmi della “Gialappa’s Band Mai Dire Gol”, “Quelli Che Il Calcio” e il “L’Ottavo Nano”. La carriera cinematografica e televisiva di Francesco Paolantoni è lunga e l’hanno reso un attore celebre e apprezzato, come anche lui ammette. Tra i molti film girati ricordiamo: “Blues Metropolitano” 1985, “L’Amore Molesto” 1995, “Hotel Paura” 1996, “Baci e Abbracci” 1998, e “Liberate i Pesci” che gli varrà la candidatura al Nastro D’Argento come miglio attore non protagonista. Tra i progetti per il piccolo schermo ricordiamo: “La mia casa è piena di specchi” con Sophia Loren nel 2010, “Un Posto al Sole” dal 2011 nel ruolo di Max Peluso, “Cugino e Cugino” nel 2011, “Stasera tutto è possibile” nel 2016, “I Bastardi di Pizzofalcone” nel 2017. Sulla vita privata dell’attore si conosce ben poco, ma sappiamo che non è sposato e non ha figli. Benché sia molto riservato sulla propria vita privata, l’attore rende comunque partecipe della propria vita i fan, attraverso i Social.