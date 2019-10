Ida e Riccardo, Uomini e Donne: “Mi hai devastato”

Ida lascia Riccardo in diretta: “Non provo più quello che sentivo prima per lui”. La confessione a Uomini e Donne.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne dopo la puntata in cui lui le ha letto la lettera si sono visti. Lui le ha donato la lettera e Ida dichiara: “Alcune cose mentre leggevi non mi sono arrivate, io adesso non lo so neanche come mi sento. Fra di noi c’erano discussione a volte troppo stupide e tu non riuscivi a superare questi ostacoli. Ora è normale che io stia così”.

Ida e Riccardo insieme fuori a Roma

Riccardo cerca di abbracciare e di baciare la ragazza, ma lei sta molto sulle sue: “Ti rendi conto di come mi hai fatto stare e diventare? Perché non mi hai mai chiesto come stavo se provavi questo sentimento? Io contavo su di te, cercavo da te solo l’amore”. Riccardo è senza parole davanti alle lacrime di Ida: “Non ci siamo mai riusciti a dare l’amore, so gli errori che ho fatto, il presente ce l’hai tra le mani, ma ricordati che il mio carattere non cambia. Vuoi restare a mangiare con me?”. Riccardo le propone di andare a mangiare insieme dove sono stati la prima volta e Ida è perentoria: “Non ti permetterò di farmi stare male mai più”.

Ida dice addio a Riccardo

Ida entra così in studio e non sta benissimo. Riccardo è andato da lei a Brescia e la donna spiega che quando le ha letto la lettera lei non ha provato nulla e quando lui è salito lei ha cercato di vederlo il più possibile. “Dico quello che sento, gli dico quello che ho passato, parliamo di cose passate e non ho più sentito quello che sentivo prima per lui. Glielo ho già detto, mi hai devastato”. Ida sembra così decisa a chiudere le porte con Riccardo e lui è visibilmente sconvolto: “Pare non ci siano più speranze, l’avevo capito, ma nei giorni in cui sono stato a Brescia vedevo dei segnali che mi facevano pensare bene”.